Tanskalaiselokuvan ikärajaa nostettiin Suomessa ensi-illan jälkeen: ”Järkyttävää julmuuden kuvausta”

Tanskalaiselokuvan aiempi ikäraja oli K16, mutta ikärajaa nostettiin ensi-illan jälkeen saadun palautteen perusteella.

Sidsel Siem Koch ja Morten Burian esittävät Speak No Evilin epäonnista tanskalaispariskuntaa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi) on nostanut tanskalaisen kauhudraama Speak No Evilin ikärajaa. Elokuvan uudeksi ikärajaksi tuli K18, kun se aiemmin oli K16. Speak No Evil sai Suomen ensi-iltansa 30. syyskuuta.

K18 on korkein Suomessa käytettävä elokuvien ikäraja. Kavi päätti luokitella elokuvan ikärajan uudelleen yleisöpalautteen perusteella. Kavin tiedotteen mukaan nyt asetettua K18-ikärajaa puolsi elokuvan erittäin voimakasta ahdistusta aiheuttava sisältö.

”Kavin näkemyksen mukaan elokuvan tarinan rakentuminen, henkilöhahmojen kehitys ja uhrien ominaisuudet sekä väkivallan piirteet luovat erittäin voimakasta ahdistusta aiheuttavan kokonaisuuden. Elokuva sisältää erittäin järkyttävää ja yksityiskohtaista julmuuksien kuvausta sekä yksityiskohtaista ja realistista väkivaltaa”, tiedotteessa kuvaillaan.

Christian Tafdrupin ohjaama Speak No Evil kertoo tanskalaisesta lapsiperheestä, jonka viikonlopunvietto hollantilaisen tuttavaperheen luona muuttuu painajaismaiseksi.

Elokuvien ikärajoja luokitellaan silloin tällöin uudelleen ensi-illan jälkeen.

Esimerkiksi vuonna 2019 Rambo: Last Blood -elokuvan ikäraja nostettiin 16:sta 18:aan, myös yleisöpalautteen perusteella. 2016 taas kotimaisen Lunastus-elokuvan ikärajaksi muutettiin 16, kun se aiemmin oli 12.

Valtaosan Suomessa julkaistavien elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajoista antavat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat. Kavin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa.