Suttukuvainen Diana-dokumentti on osuvampi kuin fiktiiviset sydänten prinsessat – lue dokumentin arvio tästä

Elokuva-arvio: Ohjaaja Ed Perkins käyttää kiihkeässä, mediakriittisessä dokumentissa The Princess vain vanhoja tallenteita, ja se on onnistunut ratkaisu, kriitikko Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Dianasta on tullut monikäyttöinen hahmo. Netflix laittoi prinsessan voimaan pahoin The Crownissa ja laulamaan vaatteistaan Diana: The Musicalissa. Välinpitämätön prinsessahahmo korosti hovin jämähtäneisyyttä draamassa Spencer.

Silti oikea Diana ylittää kaikki fiktiiviset tulkinnat. HBO:n The Princess on kriittinen kuvakollaasi siitä, miten valtio omii yhden parisuhteen. Dokumentti ei näytä kohdettaan uhrina vaan huonoon suhteeseen ajautuneena, karismaattisena nuorena ihmisenä, joka oppii käyttämään mediaa tarkoituksiinsa.

Ohjaaja Ed Perkins on koonnut näkemyksensä Dianasta pelkästä arkistomateriaalista. Hän limittää suttuista televisiokuvaa, jota leikataan hetkittäin hyvin nopeasti. Elokuva etenee ilman kertojaa ja tekstiplansseja, koska katsojat tuntevat päähenkilön aikuisen elämän.

Kiihkeä dokumentti on vastaisku märehtivälle fiktiolle, mutta myös Dianasta tehdylle tv-tauhkalle. Ääniraidalla kuullaan aikalaisten sivalluksia, joista huomiota on erityisesti herättänyt yhden kommentaattorin näkemys, että miehestään eroava Diana on ”melkein hirviö”.

Aluksi edetään kohti häitä. Tulevan prinsessan ilme jäykistyy, kun yhteishaastattelut prinssi Charlesin kanssa alkavat. Romanttinen mediaspektaakkeli paljastuu melko nopeasti traagiseksi virheeksi.

Hänestä tulee koko kansakunnan puoliso. Ruokakaupassa kuulutetaan, että Diana odottaa lasta. ”Se on poika, se on poika”, väkijoukot hurraavat synnytyksen jälkeen, koska ilon keskellä eivät osaa peittää, että tyttö olisi ollut pettymys.

Pahaenteinen musiikki soi, kun vauva-William imee kameroiden edessä sormeaan. Leikataan riistalintuun pyristelemässä maassa.

Peaky Blindersiin ja The Crowniin säveltäneen Martin Phippsin ylevä musiikki on leikkauksen jälkeen merkittävin ilmaisukeino. Juhlavalla tai synkällä musiikilla yritetään ohjata tunnetiloja välillä vähän alleviivaavasti.

Diana oli lehtien kansikuvasuosikki eläessään ja kuolemansa jälkeen. Kuvassa lehtiteline vuodelta 1997.

Dokumentti on mahdollinen, koska pariskuntaa on kuvattu niin paljon. Mediakritiikki antaa syyn piehtaroida skandaalien yksityiskohdissa, kun pariskunta käyttää mediaa riitojensa välikappaleena. Kohukirja paljastaa itsemurhayritykset. Yksityispuhelu paljastaa Dianan tuskan. Toiset nauhat paljastavat Charlesin himokkaat puheet.

Kohta parin asumiseroa käsitellään parlamentissa.

Loppupuolella huomio siirtyy vaativiin valokuvaajiin, jotka nimittävät Dianaa hulluuteen viittaavalla lempinimellä Loonie. Diana halusi vähentää julkisuutta, mutta paparazzien linssit kantoivat satoja metrejä lomakohteiden pihoillekin.

Ohjaaja Ed Perkins on elokuvissaan kuvannut väkivallan uhreja. Pelkän arkistomateriaalin hyödyntäminen on häneltä poikkeuksellinen ja onnistunut päätös.

Hänen Oscar-ehdokkaaksi päätynyt lyhytdokumentti Black Sheep (2018) käytti vastakkaista kerrontaa: päähenkilö puhuu dramatisoitujen kuvien päälle kokemastaan rasismista. Sama tyyli toistui vuonna 2019 Netflix-dokumentissa Tell Me Who I Am: Lewisin veljesten tarina, jossa kaksoset kertovat kameralle karmivan elämäntarinansa.

Perkins on sanonut, että Dianan mediakuolema oli hänelle 11-vuotiaana ainutlaatuinen kokemus: aikuiset surivat ”sydänten prinsessaa” kuin äitiä tai tytärtä.

Ohjaaja näyttää Dianan viimeiset hetket satunnaisten videokuvaajien tallenteista, joissa ilo muuttuu järkytykseksi.

Viha kohdistuu kameraan kuoleman jälkeen.

”Te tapoitte hänet”, satunnainen surija sanoo medialle.

Viulut soivat lujaa, eikä syyllistä ole näkyvissä, mutta epäiltyjen joukossa on myös tämän dokumentin katsoja.