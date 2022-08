Auto-onnettomuudessa loukkaantunut näyttelijä Anne Heche on kuollut

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Anne Hechen elintoimintoja ylläpitävät laitteet on sammutettu. Heche sai vakavia vammoja auto-onnettomuudessa viikko sitten.

Anne Heche Beverly Hillsin Directors Guild Of America Awards -gaalassa maaliskuussa 2022.

Näyttelijä Anne Heche on kuollut auto-onnettomuudessa viime viikolla saamiinsa vammoihin.

Aiemmin perjantaina useat kansainväliset mediat uutisoivat Hechen läheisten kertoneen, ettei vaikeasta aivovauriosta kärsivä näyttelijä todennäköisesti selviäisi vammoistaan.

Viime viikon perjantaina 53-vuotias Heche menetti autonsa hallinnan ja törmäsi rakennuksen seinään Los Angelesissa. Auto syttyi tuleen, ja yli tunnin kestäneeseen pelastusoperaatioon osallistui jopa 59 palomiestä.

Hechen kerrottiin kärsivän vaikeista palovammoista ja keuhkovauriosta. Hänen edustajansa kertoi perjantaina perheen luvalla Hechen saaneen anoksisen aivovaurion. Tila johtuu aivojen hapenpuutteesta ja johtaa aivosolujen solukuolemaan.

Heche oli koomassa, ja hänen elintoimintojaan ylläpidettiin lääketieteellisesti, kunnes laitteet kytkettiin pois perjantaina.

Los Angelesin poliisi on vahvistanut Hechen verestä löytyneen huumausaineita. Huumausaineiden laatua poliisi ei ole kommentoinut. Onnettomuuden tutkinta on yhä kesken.

Lukuisista elokuva- ja tv-sarjarooleista tunnettu Heche teki läpimurtoroolinsa yhdysvaltalaisen television saippuasarjassa Another World. Hänet muistetaan muun muassa tv-sarjoista Ally McBeal, Everwood, Men in Trees, Hung ja Aftermath sekä elokuvista, kuten Wag the Dog ja Cedar Rapids.