Hieno dokumentti rikkoo mielikuvaa jäykästä kuningatar Elisabetista – lue Elizabeth-dokumentin arvio tästä

Elokuva-arvio: Roger Michell ohjasi viimeisenä työnään hienon kuvakavalkadin, joka on rakkaudenosoitus, mutta ei kritiikitön.

Kuningatar Elisabet II on ollut 70 vuotta vallassa, ja loppu häämöttää väistämättä päivänä minä hyvänsä. Elisabet on jo jättänyt joitakin tilaisuuksia väliin huonon terveydentilan vuoksi. Tai ”jo”, pikemminkin vasta nyt.

Roger Michell, muun muassa Notting Hillin ja haastatteludokumentti Nothing Like a Damen ohjaaja, halusi omistaa elokuvan kuningattarelle ja haali sitä varten kokoon valtavan määrän kuva-aineistoa arkistoista.

Michell kuoli viime syyskuussa juuri saatuaan Elizabethin valmiiksi. Hän oli syntynyt vuonna 1956. Silloin Elizabeth oli ollut siis neljä vuotta vallassa.

Elisabet II (oik.) kruunattiin kesäkuussa 1953.

Ilman kommentoijan ääntä toteutettu Elizabeth on rakkaudenosoitus, mutta se ei ole kritiikitön. Asenteessa on paljon samaa kuin The Crown -draamasarjassa. Myös Michellille Elisabet on aika tavallinen ja vaatimaton nainen, joka on saanut niskaansa vuosisataisen instituution kaikkine raskaine velvollisuuksineen. Mukaan lukien se kruunu, jolle dokumentissa on omistettu yksi ”luku” eli osio. Näemme erinäisiä kohtauksia, joissa Elisabet sovittaa sitä päähänsä.

Kuningatar rentoutumassa hevostapahtumassa vuonna 2009.

Muita teemoja ovat esimerkiksi hevoset ja hevoskilpailut, joita katsoessa Elisabet on aina vapautunut virallisista rooleistaan. Näitä suorastaan riehakkaita tilanteita on tallentunut filmeille kiitettävässä määrin.

Ylipäätään dokumentissa korostuvat onnelliset ja rentoutuneet hetket, jotka rikkovat mielikuvaa jäykästä kuningattaresta. Corgi-koiria ei kuitenkaan tällä kertaa nähdä.

Viimein nousee esiin myös annus horribilis eli kauhujen ajat, jotka alkoivat lähipiirin avioeroista ja jatkuvat edelleen. Britannian monarkia on romahtamispisteessä kuten oli Windsorin linna vuonna 1992, kun siellä syttyi tuhoisa tulipalo. Miten käy Elisabetin jälkeen?

Dokumentti on toteutettu lähes tajunnanvirralla. Kuningatarta on versioitu lukemattomissa komedioissa, Pipsa Possu -lastenanimaatiossa ja toki kuvissa vilahtavat myös The Crown -sarjan näyttelijät Claire Foy ja Olivia Colman. Myös musiikkivalinnoista syntyy omanlaisensa hilpeä sillisalaatti.

Mukana on tietenkin The Beatles, ja Paul McCartney muistuttaa vanhoilla päivillään, että Elisabet oli valtaan noustuaan teinipoikien intohimojen kohde.

Michellin villiä ja viihdyttävää näkemystä on ollut toteuttamassa leikkaaja Joanna Crickmay, joka vastasi myös Nothing Like a Damen napakasta rytmistä.

