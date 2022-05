Unabomber piinasi ihmisiä kirje- ja pakettipommeillaan, mutta miksi Tony Stone halusi filmata hänen tarinansa vielä kerran? – lue Ted K -elokuvan arvio tästä

Elokuva-arvio: Unabomberista kertovassa Ted K -elokuvassa rutiinien pitikin toistua pitkästyttävästi.

Amerikkalaisen ohjaaja-kuvaaja-leikkaaja Tony Stonen edellinen elokuva, pitkä dokumentti Peter and the Farm (2016) kertoi syrjäiselle maatilalleen eristäytyneestä vanhasta farmarista. Stonen uutuuden aihepiiri on vähän samanlainen, vaikka Ted K onkin draamaelokuva, tosin varsin dokumentaarinen.

Ted Kaczynski oli erittäin älykäs matematiikan professori, joka hylkäsi uransa ja muutti yksinkertaiseen mökkiin Montanaan Lincolnin kaupungin liepeille. Kaczynski vastusti teknologiaa ja luonnon hyväksikäyttöä, mikä johti lopulta hänen radikalisoitumiseensa. Vuodesta 1978 vuoteen 1995 Kaczynski piinasi erilaisia laitoksia ja yksityishenkilöitä kirje- ja pakettipommeilla. Hänen uhreistaan kolme kuoli ja 23 vammautui. Lehdistö leimasi hänet Unabomberiksi FBI:n tutkimuksissaan käyttämän koodinimen mukaan.

Nykyään Kaczynski on 79-vuotias ja kärsii elinkautista vankeustuomiota Pohjois-Carolinassa.

Unabomberista on tehty jo ainakin kaksi tv-sarjaa, joten miksi Tony Stone halusi filmata hänen tarinansa vielä kerran? Ted K ei anna siihen kovin hyvää vastausta. Päinvastoin. Ted K tuntuu jatkeelta niille lukuisille amerikkalaiselokuville, jotka kertovat tosielämän rikollisista vain, koska he ovat tunnettuja.

Ted K alkaa siitä, kun Kaczynski elelee mökissään ja alkaa tuntea yhä suurempaa raivoa ympärillään pyöriviä moottorikelkkailijoita, metsätyömiehiä ja motocrosspoikia kohtaan. Pian seksuaalisesti turhautunut ja puhelimessa äidilleen ja veljelleen rähjäävä mies rupeaa valmistamaan pommeja ja lähettämään niitä tahoille, jotka hänen mielestään edistävät teknologiaa ja luonnon raiskaamista.

Dokumentaarisen elokuvasta tekee se, että kaikki mikä siinä esitetään Kaczynskin ajatuksina on peräisin tämän mökkiinsä jättämistä kirjoituksista.

Toki elokuvasta saa käsityksen pateettisesta, omassa hermeettisessä maailmassaan elelevästä, ehkä pahastikin mielenvikaisesta miehestä, mutta siinä kaikki. Hyvin ohutta psykologisointia lukuun ottamatta Stone ei pohdi tai pohjusta sitä, miksi Kaczynskista oli tullut sellainen kuin hän oli. Myös Unabomber-tapauksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet jäävät käsittelemättä.

Eli jälleen meille tarjotaan yksilön sairaskertomus vailla yrityksiä analysoida asiaa tarkemmin. Vain yhdessä lyhyessä kohtauksessa, jossa Kaczynski menee kuuntelemaan toisen ympäristöaktivistin puhetta, elokuva laajenee edes hiukan tiukkojen rajojensa yli.

Meillä Suomessahan Ted Kaczynski vertautuu ajatuksiltaan vaan ei teoiltaan vaikkapa Pentti Linkolaan ja tämän ympäristöaktivismiin.

Scifi-elokuvassa District 9 (2009) läpimurtonsa tehnyt eteläafrikkalainen näyttelijä Sharlto Copley esittää mainiosti Kaczynskia, etenkin kun hän joutuu tekemään roolinsa pitkälti yksin, erakkoa kun näyttelee.

Ted K on elokuva, jota ei kannata mennä katsomaan väsyneenä, sillä sen kuvaama Ted Kaczynskin kapea elämänpiiri ja rutiinit ovat toisteisuudessaan jopa pitkästyttäviä, tosin perustellusti.