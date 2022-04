Pahanhautoja-elokuvan tekijät Hanna Bergholm ja Ilja Rautsi saavat tämän vuoden Kritiikin kannukset

Suomen arvostelijain liiton palkinto annetaan Pahanhautoja-elokuvalle, jota kuvataan poikkeukselliseksi elokuvaksi kotimaisen kauhun saralla.

Suomen arvostelijain liitto (SARV) on myöntänyt vuoden 2022 Kritiikin kannukset -palkinnon Pahanhautoja-elokuvan ohjaajalle Hanna Bergholmille ja elokuvan käsikirjoittajalle Ilja Rautsille.

Elokuva sai maailmanensi-iltansa tammikuussa Yhdysvaltain tärkeimmillä elokuvajuhlilla Sundancessa. Lisäksi se on voittanut fantasiaan ja kauhuun keskittyvillä Gérardmerin elokuvafestivaaleilla Ranskassa kilpasarjan ykköspalkinnon. Elokuvalla on levityssopimus yli 40 maahan, muun muassa Yhdysvaltoihin.

Pahanhautoja kertoo telinevoimistelijatytöstä, joka saa pakkomielteen äitinsä miellyttämisestä. Elokuva tehtiin suomalaiselokuvaksi poikkeuksellisen suurella, lähes neljän miljoonan budjetilla. Pääosissa nähdään Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen ja Reino Nordin.

Ei kompastu kliseisiin

Kritiikin kannuksista päättäneen lautakunnan mukaan Pahanhautoja on poikkeuksellinen elokuva, ei pelkästään kotimaisen kauhun saralla, vaan hallittuna ja eheänä kokonaisuutena. Kiitosta saa tekijöiden kauhugenren tuntemus. Elokuvassa on viitteitä hirviöelokuvista body horroriin, mutta kaikki kliseet on raadin mukaan onnistuttu välttämään.

”Elokuvan satiirinen taso ankkuroi sen vahvasti omaan aikaamme ja vahvistaa elokuvan temaattista ydintä”, perusteluissa sanotaan.

Kiitosta saavat myös nopeasti etenevä leikkausrytmi, tyylikäs kuvakerronta ja onnistunut henkilöohjaus sekä elokuvan visuaalinen ilme, joka sekä tukee että jalostaa kauhun tunnelmaa.

Pahanhautojan on kuvannut Jarkko T. Laine ja lavastuksesta on vastannut Päivi Kettunen.

Kritiikin Kannukset -palkinto on perustettu vuonna 1961.

Palkinto jaetaan vuosittain suomalaiselle taiteilijalle tai ryhmälle ansiokkaasta suorituksesta tai taiteellisesta läpimurrosta.

Viime vuonna palkinnon sai kapellimestari Emilia Hoving.

