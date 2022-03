The Power of the Dog valittiin parhaaksi elokuvaksi Britannian Bafta-gaalassa

Parhaan elokuvan Bafta-palkinnon voittanseessa The Power of the Dog -elokuvassa nähdään muun muassa brittinäyttelijä Benedict Cumberbatch. Hän saapui Lontoossa 13. maaliskuuta järjestettyyn Bafta-gaalaan puolisonsa Sophie Hunterin kanssa.

Uusiseelantilaisohjaaja Jane Campionin lännenelokuva The Power of the Dog on voittanut parhaan elokuvan palkinnon Britannian Bafta-gaalassa. Campion sai elokuvasta myös parhaan ohjaajan Baftan.

Campion palkittiin ohjauksestaan aiemmin tänä vuonna jo Golden Globella. Lisäksi Campionin ohjaama ja käsikirjoittama Netflix-elokuva on ennakkosuosikkina myös Oscareissa. Elokuvan povataan vievän Oscareissakin sekä parhaan elokuvan että ohjaajan palkinnot.

Parhaan naispääosan esittäjän palkinnon sai Joanna Scanlan roolistaan elokuvassa After Love.

Parhaasta miespääosasta palkinto meni niin ikään Golden Globeissakin menestyneelle Will Smithille elokuvasta King Richard.