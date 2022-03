Hollywood-tähtien sukulaiset näyttelevät Oscar-ehdokkuuksia keränneessä epätavallisessa teinikomediassa – lue Licorice Pizzan arvio tästä

Elokuva-arvostelu: Paul Thomas Anderson kuvaa Licorice Pizzassa epäsuhtaista rakkautta 1970-luvun Kaliforniassa.

Paul Thomas Anderson on yhdysvaltalaisen nykyelokuvan tärkeimpiä ohjaajia. Hänen elokuvistaan etenkin Magnolia (1999) ja There Will Be Blood (2007) voidaan laskea jo amerikkalaisen elokuvan moderneiksi klassikoiksi.

Anderson saattaa liikkua jonkin tietyn genren sisällä, mutta voi olla melko varma siitä, ettei hän tee genrelle tyypillistä elokuvaa. Licorice Pizzaa voi pitää romanttisena komediana tai teinikomediana, mutta Anderson väistää kaikki näiden lajityyppien kliseet ja tekee taas kerran hyvin persoonallista, omannäköistä elokuvaa. Licorice Pizza onkin saanut Oscar-ehdokkuudet parhaasta ohjauksesta, alkuperäiskäsikirjoituksesta ja myös parhaana elokuvana.

Licorice Pizza sijoittuu noin vuosiin 1973–1974. Omaa nuoruuttaan ei vuonna 1970 syntynyt ohjaaja ole siis tässä lähtenyt muistelemaan. Hän on pohjannut elokuvan kadulla näkemäänsä kohtaukseen kouluvalokuvia ottavan kuvaajan ja erään oppilaan kinasta sekä ystävänsä Gary Goetzmanin tarinoihin tämän elämästä.

Goetzman oli elämässään ollut lapsinäyttelijä, vesisänkyjen kauppias ja flipperisalongin pyörittäjä. Kaikkea tätä on myös Licorice Pizzan toinen päähenkilö Gary Valentine, jota esittää suhteellisen nuorena menehtyneen hienon näyttelijän Philip Seymour Hoffmanin poika Cooper Hoffman.

15-vuotias Gary tapaa koulussaan vuosikirjan valokuvauksia järjestelevän 25-vuotiaan Alana Kanen ja ihastuu. Alana pitää poikaa teinitollona, mutta tuntee kuitenkin jonkinlaista kiinnostusta häneen. Siitä alkaa Gary ja Alanan pitkä yhteinen tie ystävistä ja liikekumppaneista kohti rakkautta.

Andersonin aiemmista elokuvista Licorice Pizza muistuttaa eniten Inherent Vicea (2014). Molempien rakenne on löysä ja äärimmäisen polveileva – ja samalla ovelasti kummankin elokuvan pohjana olevaa genreä vastakarvaan silittävä.

Andersonin elokuvat ovat usein sellaisia, että niiden maailmaan on tavallaan astuttava sisään. Jos niitä vain alkaa puolihuolimattomasti seurata, voi menettää paljon ja jopa pitkästyä. Licorice Pizza on juuri tällainen Andersonin elokuva.

Se vaeltelee ja mutkittelee, pysähtyy johonkin epäolennaiselta tuntuvaan ja jatkaa kaarrelleen seuraavaan etappiin. Mutta koko ajan mukana on sekä ihmissuhteiden epäsymmetrian tarkkaa havainnointia että kuin ohimennen täydentyvää ajankuvaa. Ja myös huumoria.

Sirpaleisuudesta syntyy täyteläisyyttä, ja lopulta Garyn ja Alanan epäsuhtaiselta ja rikkonaiselta tuntuva rakkaustarina on paljon uskottavampi kuin teinikomedioiden perinteiset romanssit.

Tapahtumien taustalla elää 1970-luvun Kalifornia, johon öljykriisi ja poliittisten kampanjoiden nouseva ympäristötietoisuus iskevät oman leimansa. Tapahtumien taustalla soi joukko 1970-luvun pop-kappaleita, eikä ihan tutuimmasta päästä, David Bowien Life on Marsia lukuun ottamatta. Muita ovat muun muassa Nina Simonen July Tree, The Doorsin Peace Frog, Paul McCartney & Wingsin Let Me Roll It ja Sonny & Cherin But You’re Mine.

Anderson on poiminut elokuvansa sivurooleihin heikosti peiteltyjä tosielämän hahmoja: Sean Pennin filmitähti Jack Holden on ilmiselvä William Holden ja Christine Ebersolen Lucy Doolittle on tv-komedienne Lucille Ball. Legendaarinen (ja legendaarisen sekopäinen) elokuvatuottaja Jon Peters saa sentään Bradley Cooperin esittämänä pitää oman nimensä.

Vinkkejä Hollywoodin suuntaan löytyy siitäkin, että pikkuosissa pyörähtävät muun muassa Steven Spielbergin tyttäret ja Jack Nicholsonin poika. Ja Leonardo DiCaprion isäpappa.

Haim-yhtyeestä tuttu Alana Haim tekee mainion debyytin Alanan roolissa. Alanan siskoja esittävät hänen omat siskonsa Danielle ja Este eli popyhtye Haimin muut jäsenet. Ilmankos, sillä juuri ennen Licorice Pizzaa Anderson ohjasi viisi Haim-yhtyeen musiikkivideota.

Haimin perhe on läsnä kokonaisuudessaan, sillä Kanen siskosten vanhempia esittävät Moti ja Donna Haim.

Entäs mikä on se koko jutulle nimensä antanut Licorice Pizza, jota elokuvassa ei edes mainita? Se oli eteläisessä Kaliforniassa 1970-luvulla vaikuttanut levykauppaketju, joka myi tietenkin vinyylejä, eli lakritsipizzoja.