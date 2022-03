Poikkeuksellisen elämyksellinen The Batman näyttää supersankarin ujona yksityisetsivänä – Neljän tähden elokuva yllättää

Elokuva-arvio: Ohjaaja Matt Reeves heitti Ben Affleckin suunnitelmat romukoppaan ja teki Batmanistaan supersankarimaailman Kurt Cobainin. Päivityksessä onnistutaan erityisesti litimärän Gotham Cityn kuvauksessa.

Yhdysvaltalaisen fiktiohahmo Batmanin (s.1939) historia on ollut aaltoilua katuviisaan synkistelijän ja laitteilla leikkivän show-heeroksen välillä.

The Batmanissa voidaan tehdä jälleen paluu ”uskottavaan” päähahmoon. Edellinen Lepakkomies, Ben Affleck, jäykisteli pomo-Batmanina kolmessa DC-sarjakuvafirman hahmojen ryhmäelokuvassa, viimeisimpänä Justice Leaguessa vuonna 2017.

Affleck kirjoitti tarinaa omaan ohjaukseensa, jamesbondmaiseen Batmaniin, mutta uupui hankkeeseen. Ohjaajakorvaajaksi palkattu Matt Reeves päätti, että käsikirjoitus vaihtuu, eikä Affleckia tarvita edes päärooliin.

Reeves tunnetaan vuoden 2008 Cloverfiedista, jossa hirviökatastrofi kuvataan kotivideokameralla. Hittimakuun yhdysvaltalaisohjaaja pääsi Apinoiden planeetta -trilogian kahden viimeisen osan ohjauksilla vuosina 2014 ja 2017.

Perusasetelmien äärellä

The Batman on kuin kakkososa, jonka ykkösosaa ei ole koskaan tehty. Sankari on jo syntynyt ja puurtaa kyynisenä rikoksen mädättämässä Gotham Cityssä.

Yö on muuttanut minut yöeläimeksi, Batman avautuu katsojalle. Hän on kovaksikeitetty etsivä, joka kirjaa tuntojaan kertojana, mutta keskittyy kentällä tekemään muita parempia havaintoja. Batmanin salamyhkäisyyttä rikotaan, kun naamiomies astelee silmäilemään murhapaikkoja poliisien sekaan kuin Hercule Poirot tai Philip Marlowe.

James Gordonista (Jeffrey Wright, oik.) Batmanin pitää antaa tutkia, mutta muut poliisit ovat eri mieltä.

Toiminta perustuu sarjakuvan perusasetelmiin, joissa yksi mies mätkii kasaan joukon vihollisia. Robert Pattinsonin Batman on notkea soturi. Uhkaavimmillaan hän kähisee kuin Likainen Harry. Vähäeleinen näytteleminen on helpotus, sillä metodinäyttelijä Christian Balen mörinä kuulosti naurettavalta Christopher Nolanin lepakkotrilogiassa.

Tunnelman mestari

Reevesin ohjaus on aistikkuudessaan poikkeuksellinen. Vesi tippuu, kengät natisevat ja henki pihisee.

Pimeää kaupunkia katsellaan kuin sateisen ikkunan läpi. Greig Fraserin (Dyyni, Foxcatcher) kuvissa tarkennus jää usein pehmeäksi ja kamera on sijoittuu yllättäviin paikkoihin kuten katutasoon. Ohjaaja Reeves käyttää vanhaa temppuaan eli ensimmäisen persoonan kuvakerrontaa, kun hän tekee Batmanista erilaisilla kameroilla vakoilevan hyypiön.

Reeves on ottanut Batmaniinsa vaikutteita julkisuutta kammonneesta angstikuninkaasta Kurt Cobainista. Nirvanan lohdullinen Something in the Way soi uhkaavana kuin korostaakseen, että joku odottamaton on tulossa vääryyden tielle.

Batmanin etsiväkykyjen korostaminen on tuore idea turboahdetun supersankaritoiminnan aikana. Vastassa on Arvuuttaja (Paul Dano), joka ilottelun sijaan kehittelee monimutkaisia tapoja tappaa. Mallia on otettu nordic noir -sarjojen tai Seitsemän-elokuvan etsiviä pyörittävistä murhaajista. Andy Serkisin esittämästä hovimestari Alfredista tulee tohtori Watson, kun Waynen linnassa ratkotaan arvoituksia kuin ristisanatehtäviä.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) ei juuri valoisalla käy ulkona.

Pattinsonin Bruce Wayne on Albertille kiukutteleva aikuisteini, jonka tukka on välillä pörröllä ja naamioasun silmämeikit valuvat kuin goottiteinillä.

Reeves sai luvan irrottaa tarinan DC-universumista. Se on oleellista onnistuneelle Lepakkomiehelle. Älystään ja laitteistaan voimansa saava yön ritari näyttää aina säälittävältä, kun vieressä on fysiikan lakeja rikkovia teräsmiehiä.

Koska ujo Batman ommelluine nahkanaamioineen on niin surkea tapaus, vihollisten ei tarvitse kannatella elokuvaa. Videoviesteihin keskittyneen Arvuuttajan ja äijämäisen rikospomo Pingviinin (piiloon maskeerattu Colin Farrell) ei tarvitsekaan kasvaa sarjakuvamaisiksi karikatyyreiksi.

Zoë Kravitzin esittämä Selina Kyle alkaa tutkia murhia Batmanin kanssa.

Poliittiseen kähmintään kietoutuvassa murhajuonessa ei riitä rahkeita kolmeen tuntiin, mutta sitä jaksotetaan onnistuneesti kauniiden toimintakohtausten kanssa. Niissä värimaailmakin muuttuu grungeajan ruskehtavaksi musiikkivideoksi, kun lieskat loimuavat pimeässä kaupungissa.

Pimeyden kuvaus voisi tehdä suuremman vaikutuksen ellei päähahmo korostaisi itseriittoisilla lauseilla omaa pelottavuuttaan. Hän kertoo olevansa Kosto. Hänen valonsa on varoitus. Mitä vielä sinä olet, Batman?

”Olen varjot.”