Elokuvateatteri Niagara sinnittelee, vaikka kävijämäärä romahti – pienen porukan yksityisnäytökset mahdollisia: ”Emme me kovin helpolla luovuta”

Teatterinjohtaja Juha Elomäki kuvaa elokuvateattereiden tilannetta katastrofaaliseksi. Hän toivoo, että näytökset saataisiin ainakin rajoitetusti käyntiin 4.2. jälkeen. Nordisk Film ilmoitti maanantaina siirtävänsä helmikuun kotimaisten elokuvien ensi-iltoja.

Aamulehti

Elokuvateatteri Niagaran 128-paikkainen sali Tampereella on pysynyt nykyisten koronarajoitusten aikana tyhjänä lukuun ottamatta kolmea kymmenen hengen yksityisnäytöstä. Viimeisin niistä oli perjantaina esitetty Piemonten tryffelinmetsästäjät.

Pirkanmaan Elokuvakeskus ry:n omistama yksityinen teatteri ei ole markkinoinut yksityisnäytöksiä, mutta jos kiinnostusta löytyy, niitä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan yleisön palvelun näkökulmasta. Yhden näytöksen hinta on 250 euroa. ”Meillä on liiketaloudellisesti eri tilanne kuin esimerkiksi useiden salien avaamiseen ja lukuisiin päivittäisiin näytöksiin pystyvällä Finnkinolla. Niagaran yhdessä salissa yksityisnäytöksen tulo on plus miinus nolla”, toteaa teatterinjohtaja Juha Elomäki.

Niagaran koneenkäyttäjä ja lipunmyyjä ovat tällä hetkellä lomautettuina. Sen takia yksityistilaisuudet onnistuvat parhaiten arkisin päiväsaikaan, jolloin toimistossa työskentelevät pääsevät esittämään näytöksen. ”Vähän sumplimista se vaatii, mutta onnistuu kyllä.”

Oma lukunsa on vielä se, ettei Niagaran koneelle ole ladattu Bondin ja Matrixin kaltaisia suuren yleisön suosikkielokuvia. Ne pitäisi tilata erikseen, ja se aiheuttaa omat kustannuksensa.

Katsotuimmat Niagaran Top 10 Hytti nro 6 Isä Nomadland Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia Dyyni Yhdet vielä The French Dispatch Lupaava nuori nainen Guled & Nasra Eatnameamet – hiljainen taistelumme

Tukirahat eivät riitä

Elomäki sanoo olevansa raivoissaan elokuva-alan kohtelusta korona-aikana. Hän kuvailee tilannetta katastrofaaliseksi.

Saman totesi ensi-iltojen siirtämisestä maanantaina ilmoittaneen Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman tiedotteessa: ”Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomen elokuvakenttään on koko korona-ajan kohdistettu ylimitoitettuja rajoituksia ja alimitoitettuja tukitoimenpiteitä. Se on syössyt elokuva-alan yrittäjät kohtuuttomaan tilanteeseen. Tappiot nousevat valtaviksi, eikä menetyksille ole näköpiirissä riittäviä turvaverkkoja.” Nyman on myös elokuva-alan kattojärjestön Filmikamarin hallituksen puheenjohtaja.

Esimerkiksi Niagara on saanut koko korona-aikana Elokuvasäätiön elokuvateattereiden lisätoimintatukea noin 50 000 euroa. Luvussa ei ole viimeisen eli joulukuussa alkaneen sulun tukia. ”Tukirahat eivät kata lähestuloonkaan menetettyjä lipputuloja. Lisäksi kiinteät kulumme pyörivät koko ajan. Samalla on tehtävä tarpeellisia investointeja. Niagaraan on tulossa uusi projektori, mutta sen omarahoitusosuus on kysymysmerkki. Pahimmassa tapauksessa investointeja täytyy lykätä.”

Miten Niagaran käy?

Ennen koronapandemian puhkeamista vuonna 2019 Niagarassa kirjattiin 46 000 kävijää. Vuonna 2020 kävijöitä oli 30 000 ja viime vuonna 20 000. Koronapandemian takia teatteri oli viime vuonna suljettuna 129 päivää. Kaiken huipuksi sulkupäiviä osui elokuvateattereiden kulta-aikaan loppuvuodesta ja talvella.

Selviääkö Niagara koronkurimuksesta kuiville, Juha Elomäki? ”Niagara sinnittelee ja selviää nippa nappa, mutta olemme suossa, jos rajoitukset edelleen jatkuvat. Ainoa hyvä puoli on se, että Niagaralla on yhdistys takanaan. Se helpottaa tietysti. Emme me kovin helpolla luovuta. Oleellista on, että pääsisimme mahdollisimman nopeasti normaaliin esitystoimintaan, koska elokuvavuosi loppuu pääsisäiseen. Sen jälkeen yleisö vähenee dramaattisesti kesää kohti.”

Elomäen mukaan suuri kysymys on tällä hetkellä se, pääsevätkö elokuvateatterit käynnistämään toimintansa edes rajoitetusti helmikuun neljännen päivän jälkeen. ”Aville terveisiä, että päätökset tulevat nyt aivan liian myöhään. Henkilökunnan saaminen, elokuvien markkinointi ja kaikki muu työ vaatisi sen, että tieto sulkutilan päättymisestä pitäisi saada mielellään viikko aiemmin.”

Siirtyvät ensi-illat

Suomen suurin kotimaisten elokuvien levittäjä Nordisk Film ilmoitti maanantaina joutuneensa päivittämään kotimaisten elokuvien ensi-ilta-aikatauluja koronarajoitusten takia. Uudet ensi-iltapäivämäärät alkuvuoden elokuville ovat seuraavat: