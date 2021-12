70 on vain numero -elokuvan ensi-ilta on siirtynyt moneen kertaan, mutta kuvauksissa kävi tuuri – ikääntymisestä kertominen on ollut Johanna Vuoksenmaan pitkäaikainen unelma

Tampereella kuvattu 70 on vain numero päättää Johanna Vuoksenmaan aikuiselämän kipupisteitä kuvaavan leffatrilogian. Jumalattarena, joka ei ikäänny, nähdään Hannele Lauri.

70 on vain numero kuvaa iskelmälaulajaa, jolla on ammattinsakin takia haasteita hyväksyä oma ikääntymisensä. Hannele Laurin mukaan tarina on posketon juttu, mutta myös herkkä kasvukertomus.

Seija Kuula on tähti: aito artisti, leidi lavalla ja lavan takana. Jumalatar, joka ei ikäänny. Siviilielämän puolella hän on kylmiä nakkeja jääkaapista suuhunsa nappaava rakkauden musta aukko, jonka elämän a-puoli on synkkä.

Johanna Vuoksenmaa uusin elokuva 70 on vain numero on elänyt monia vaiheita. Ensin synopsis kulki työnimellä ”82 on vain numero”, sitten siitä tuli ”75 on vain numero” ja kun päähenkilöstä tuli iskelmätähti, tarina solahti lopulliseen muotoonsa.

Tamperelaisohjaaja Johanna Vuoksenmaa on tutkinut töissään ikääntymisen kipupisteitä. Kuva on otettu elokuvan kuvauksissa kesällä 2020.

Elokuvasta tuli myös kunnianosoitus legendaarisille naisartisteille, mutta se ei ollut ohjaajan ja käsikirjoittajan alkuperäinen päätarkoitus.

”Minua kiinnosti selvittää, mitä tapahtuu Peppi Pitkätossulle, kun hänen lihaksistaan katoaa voima, luut alkavat haurastua ja punainen tukka harmaantua,” sanoo Vuoksenmaa, joka on aina tykännyt ikäihmisistä.

Eppu-kitaristi Juha Torvinen (toinen vas.) näyttelee elokuvassa ensimmäistä kertaa elämässään. Hän on Seijan manageri Klaus Granholm. Mikko Nousiainen (toinen oik.) näyttelee Seijan säveltäjää ja rakastettua.

”Jo opiskeluaikaisessa lyhytelokuvassani Taivas tiellä oli eläkkeelle jäävä päähenkilö ja hänen äitinsä. Kun tein elokuvat 21 tapaa pilata avioliitto ja Viikossa aikuiseksi huomasin tekeväni aikuiselämän kipupistetrilogiaa. Jos ensimmäinen osa pohtii sitä, uskaltaako astua aikuisuuteen ja tehdä lapsia ja toinen osa elämäntarkoitusta lisääntymisen jälkeen, oli luonnollista, että kolmannessa osassa käsitellään elämän peräseinän lähestymistä ja sitä, miten ihminen kohtaa oman vanhenemisensa.”

Tähtipölyä

Päärooliin Vuoksenmaa halusi ehdottomasti Hannele Laurin. Pienen mutkan tähän toi se, että Lauri ei laula. Niinpä elokuvassa Seijan kappaleet laulaa tummaääninen legenda Lea Laven.

Mikko Nousiainen on Seijaan rakastuva muusikko. Tärkeä rooli on myös Marja Packalénin näyttelemällä Seijan ikätoverilla ja Misa Palanderin näyttelemällä vauvakuumeisella stylistillä.

Elokuvan kohtauksia kuvattiin kesällä 2020 muun muassa Jack the Roosterin terassilla Tampereella. Kuvassa vasemmalta Johanna Vuoksenmaa, Hannele Lauri, Misa Palander, Juha Torvinen ja Mikko Nousiainen.

Näyttelijänä debytoiva kitaristi Juha Torvinen on Seijan manageri Klasu Granholm. Pienen tytön isä, joka laukoo hyvää tarkoittavia solvauksia, kuten: ”Ikääntyminen on nouseva trendi – teillä naisilla.”

Kuvauksia Tampereella

Elokuva on siis taattua Vuoksenmaata: hauska, mutta kyynelkanavat avaava.

”Nautin käsikirjoituksesta. Elokuvan naurettavuus tulee Seijan tosissaan olemisesta ja siitä pelosta, mitä hän tuntee vanhenemista kohtaan. Mutta Seija on myös yksinäinen ja suojelee kamalasti yksityisyyttään. Elokuva on posketon kasvukertomus ja kuvaus ystävyydestä”, Hannele Lauri luonnehtii.

Kuvaukset ovat tuoneet Hannele Laurin nyt useita kertoja Tampereelle. Näyttelijä on myös syntyisin Tampereelta.

Vuodenvaihteessa hän aikoo pitää parin kuukauden mittaisen kunnon loman.

”Olen kuitenkin virallisesti eläkkeellä, mutta nyt olen kuvannut myös kahta tv-sarjaa. Tampereella kuvattavassa Koskisessa minulla on todella mielenkiintoinen rooli. Siinä olen nähnyt myös omaa poikaani Tomia töissä, sillä hän on Koskisen lavastaja,” Lauri kertoo.

Korona siirsi ensi-iltaa

Johanna Vuoksenmaa toivoo, että yleisö pääsee viimein näkemään elokuvan, joka valmistui jo marraskuussa 2020. Elokuvan ensi-ilta järjestetään porrastetusti: 29.12. niillä paikkakunnilla, jossa koronarajoitukset eivät ole sulkeneet elokuvateattereita, ja 28.1.2022 muualla.

”Ensi-iltaa on siirretty, mutta kuvauksissa meillä kävi tuuri. Talvikuvaukset ja yli 60-vuotiaiden joukkokohtaukset saatiin valmiiksi juuri ennen kuin rajoitukset alkoivat ja kesällä pääsimme kuvaamaan niin, ettei korona pahemmin vaikuttanut”, Vuoksenmaa muistelee.

70 on vain numero on kuvattu sekä Tampereella että Helsingissä, mutta kuten keikkailevalle artisteille kuuluu, elokuvassa liikutaan laajasti muuallakin kesäisessä Suomessa.