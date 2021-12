Sundancen arvostetuille elokuvajuhlille on valittu peräti kolme suomalaista elokuvaa – Sundancessa myös Tampereella kuvattu Dual

Yhdysvaltojen huippufestivaali ei ole aiemmin kelpuuttanut pitkiä suomalaisia fiktioelokuvia.

STT, Helsinki

Sundancen elokuvajuhlilla tammikuun lopulla nähdään peräti kolme suomalaista elokuvaa: Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt, Hanna Bergholmin Pahanhautoja sekä Tania Andersonin dokumentti The Mission.

Sundance on Yhdysvaltojen tärkein elokuvafestivaali ja Pohjois-Amerikan tärkein Toronton elokuvajuhlien rinnalla. Suomalaista pitkää näytelmäelokuvaa Sundanceen ei ole koskaan aiemmin valittu.

Festivaali on jo kolmenkymmenen vuoden ajan ollut tunnettu erityisesti amerikkalaisen independent-elokuvan keskeisenä tapahtumana.

Haapasalon Tytöt tytöt tytöt on valittu kansainväliseen kilpasarjaan, joka on Sundancen tärkeimpiä esityssarjoja.

”Sundanceen pääsy on hyväksynnän leima. Teini-ikäisten tyttöjen tarinat eivät ole perinteisesti olleet elokuvataiteen kovimmassa ytimessä”, Haapasalo sanoo.

Elokuva kertoo kolmesta 17–18-vuotiaasta suomalaistytöstä.

”Tarina on fragmentteja elämästä lapsuuden ja aikuisuuden välitilassa.

Pahanhautoja esitetään Midnight-esityssarjassa, joka keskittyy kauhuun ja fantasiaan. Päähenkilö on 12-vuotias tyttö, joka yrittää elää vaativan äitinsä toiveitten mukaisesti. Salaiset ja väkivaltaiset toiveet muuttuvat todeksi, kun tyttö löytää oudon linnunmunan.

Ohjaaja Bergholm täsmentää, ettei kyseessä ole psykologinen trilleri, jossa tapahtumat osoittautuisivat vain pahaksi uneksi.

”Pahanhautoja ei ole ainoastaan kauhufaneille, vaan laajemmin art house -yleisölle”, Bergholm sanoo.

”Olen pelännyt kauhuelokuvia ja vältellyt niiden katsomista. Pahanhautoja on elokuva”, jonka olisin lajityyppirajasta riippumatta halunnut silti nähdä.

Kamppailua festivaalipaikoista

Suomalaisvetoisena monikansallisena tuotantona syntyneellä Pahanhautojalla oli jo tekovaiheessaan korkea profiili. Lähes neljän miljoonan euron budjetillaan se on kallein suomalainen naisohjaajan elokuva.

Muun muassa pandemian vuoksi ensi-ilta on lykkääntynyt, ja ainakin kerran sen pääsy merkittävään elokuvatapahtumaan peruuntui aivan viime hetkellä. Nyt toteutuva ensi-ilta on siis voitto ja helpotus.

Monet elokuvat ovat pandemian aiheuttamien festivaalien perumisten ja tarjonnan kasvun vuoksi lopulta jääneet vaille kerran varmalta näyttänyttä avausta näköalapaikalla.

Sundancen merkityksestä puhuttaessa Bergholm mainitsee ensin hyödyn Yhdysvaltojen levityksessä. Pahanhautoja on myyty jo sinne sekä 40 muuhunkin maahan.

”Yhdysvaltojen julkaisustamme on tulossa laaja”, Bergholm sanoo.

Haapasalo muistuttaa, että arvovaltaisten festivaalien esityssarjoihin pääseminen nostaa oitis teoksen kansainvälistä kiinnostavuutta.

”Tekemisen ja sisällön kannalta valinta tarkoittaa, että on tullut ymmärretyksi oman viitekehyksen ulkopuolella”, Haapasalo pohtii.

”Miten tehdään elokuva, joka on paikallinen”, mutta toimii universaalisti? Siinä onnistuminen ei ole vain tekijän aikomuksista kiinni. Kaikki haluavat tehdä mahdollisimman hyvän elokuvan.

Keväällä Suomessa valkokankailla

Tytöt tytöt tytöt tulee Suomen ensi-iltaan huhtikuussa. Pääosia esittävät Linnea Leino, Aamu Milonoff ja Eleonoora Kauhanen. Sundanceen edustamaan lähtevät ohjaaja Haapasalon ohella käsikirjoittajat Daniela Hakulinen ja Ilona Ahti sekä tuottaja Leila Lyytikäinen.

Haapasalo on asunut New Yorkissa kymmenen vuotta ja opiskeli siellä elokuvaa Tisch School of Artsissa.

”En osaa itse arvioida, onko New Yorkin-vuosista jotain käsialassani. Sundancen valitsijat eivät ainakaan ole tienneet, missä olen opiskellut”, Haapasalo sanoo.

Pahanhautojan pääosissa ovat Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä ja Jani Volanen. Suomen ensi-ilta on helmikuussa. Sundanceen ovat lähdössä ohjaajan lisäksi ainakin käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja tuottaja Mika Ritalahti.

”Muitakin festivaalinäytöksiä maailmalla on jo tiedossa heti Sundancen jälkeen”, Bergholm paljastaa.

Haapasalon ja Bergholmin elokuvien lisäksi Sundancessa on mukana on suomalaistuotantoinen dokumentti The Mission. Tania Andersonin elokuva seuraa pohjoisamerikkalaisia mormonilähetyssaarnaajia Suomessa.

Sundancessa myös Tampereella kuvattu Dual

Sundancen elokuvajuhlat alkavat 20. tammikuuta 2022. Tapahtuma järjestetään Park Cityssä Utahin osavaltiossa. Ohjelmisto julkistettiin myöhään torstaina Suomen aikaa.

Festivaalien maailmanensi-iltoihin lukeutuvat myös muun muassa Tampereella syksyllä 2020 kuvattu amerikkalainen tieteissatiiri Dual sekä Jesse Eisenbergin ja Lena Dunhamin uudet ohjaustyöt.

Vuosina 2020 ja 2021 Sundancessa maailmanensi-iltansa saivat esimerkiksi Anthony Hopkins-draama Isä, tanskalaisen Jonas Poher Rasmussenin dokumentti Flee, joka on korkealla tämän vuoden Oscar-veikkauksissa, sekä ruotsalaisen Ninja Thybergin kiitetty draama Pleasure.

Viime vuosien Sundance-ensi-illoista tunnetuimpia ovat Get Out, Call Me By Your Name ja Manchester by the Sea.

Suomesta tapahtumaan on valittu aiemmin useita lyhytelokuvia. Jenni Toivoniemen Treffit voitti kansainvälisen lyhytelokuvakilpailun vuonna 2013. Vuosien varrella festivaaleilla on nähty myös dokumentteja ja kokeellista elokuvaa muun muassa Mika Ronkaiselta ja Eija-Liisa Ahtialalta.

Päivitys 9.12.2021 kello 22.54: Juttu päivitetty kauttaaltaan.