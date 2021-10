Suomalaiselokuva nappasi eniten ehdokkuuksia ”Afrikan Oscareissa”

Khadar Ahmedin ohjaamalla suomalaiselokuvalla on kymmenen ehdokkuutta. Elokuva kärkkyy palkintoa muun muassa kategoriassa, jossa huomioidaan paras afrikkalaisella kielellä tehty elokuva.

Elokuvantekijä Khadar Ahmedin ohjaamalla elokuvalla on eniten ehdokkuuksia ”Afrikan Oscareissa” eli AMAA-palkintojuhlassa.

Suomalaiselokuva Guled & Nasra on kerännyt eniten ehdokkuuksia afrikkalaisen elokuvan vuotuisessa palkintojuhlassa eli ”Afrikan Oscareissa”. Suomensomali Khadar Ahmedin ohjaamalla ja käsikirjoittamalla suomalaiselokuvalla on kaikkiaan kymmenen AMAA-ehdokkuutta. Ehdokkuuksista raportoivat useat afrikkalaismediat.

AMAA on lyhenne sanoista African Movie Academy Award eli suomeksi afrikkalaisen elokuva-akatemian palkinto. Ehdokkuuksista päätti ammattilaisraati.

Ehdokkuudet julkistettiin Nigeriassa, joka on maanosan elokuvateollisuuden voimakeskus Nollywoodeineen. Myös AMAA-palkinto on syntynyt nigerialaisen elokuvan nousun myötä, ja moni tämän vuoden ehdokaselokuva on nigerialaista alkuperää.

Suomalaisen Bufo-tuotantoyhtiön tuottama ja somaliksi näytelty elokuva on ehdolla muun muassa vuoden parhaaksi afrikkalaiseksi elokuvaksi. Kansainvälisillä markkinoilla elokuvan nimenä on The Gravedigger’s Wife.

Elokuva on ehdolla lisäksi yhdeksässä muussa palkintoluokassa, joihin kuuluvat paras elokuva afrikkalaisella kielellä, paras maskeeraus, paras ääni ja soundtrack, paras lavastus, paras kuvaus, paras näyttelijä miespääosassa, paras esikoisohjaus sekä paras ohjaus.

Lopulliset palkinnot jaetaan marraskuun lopulla Ikejassa Nigeriassa järjestettävässä juhlassa, joka medioiden mukaan televisioidaan noin 40 maahan.

Djiboutissa kuvattu Guled & Nasra oli jo aiemmin tänä vuonna esillä Cannesin elokuvajuhlilla. Elokuva on myös jo voittanut pääpalkinnon Burkina Fason elokuvafestivaaleilla, ja lisäksi Somalia tarjoaa elokuvaa omana ehdokkaanaan Yhdysvalloissa jaettavien Oscarien ei-englanninkielisten elokuvien sarjaan. Suomesta kisaan lähetettiin Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6.

Guled & Nasra -elokuva tulee Suomessa elokuvateattereihin 12. marraskuuta.