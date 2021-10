Suomalaiselokuva Guled & Nasra voitti pääpalkinnon Afrikan merkittävimmällä elokuvafestivaalilla

Somalinkielinen elokuva on saanut aiemminkin kansainvälistä tunnustusta.

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama Guled & Nasra -elokuva on voittanut Fespaco-elokuvajuhlien pääpalkinnon. Ohjaaja kuvattiin Helsingissä 22. syyskuuta.

Somalinkielinen suomalaiselokuva Guled & Nasra on voittanut afrikkalaisen Fespaco-elokuvajuhlien pääpalkinnon, kertoo elokuvan suomalainen levitysyhtiö B-Plan Distribution. Fespaco on Afrikan suurin ja merkittävin elokuvafestivaali.

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva palkittiin 30 000 euron arvoisella palkinnolla myöhään lauantai-iltana. Elokuvalle myönnettiin myös tuomariston palkinto sekä palkinto parhaasta sävellyksestä.

Guled & Nasra on kuvattu Djiboutissa, ja sen pääosia esittävät helsinkiläinen Omar Abdi ja kanadalainen Yasmin Warsame. Elokuvan tuotantoyhtiö on suomalainen Bufo, ja osatuottajia on Ranskasta ja Saksasta.

Elokuvaa pidetään maailman ensimmäisenä korkean profiilin somalinkielisenä elokuvana.

Guled & Nasra, englanniksi The Gravedigger’s Wife, sai ensi-iltansa heinäkuussa Cannesin elokuvajuhlilla, jossa se oli ensimmäinen Kriitikoiden viikko -sarjassa koskaan esitetty pitkä suomalaiselokuva. Syyskuussa se palkittiin Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla elokuvataiteen monimuotoisuutta edistävän Amplify Voices -palkinnolla.

Lisäksi Somalian Oscar-raati valitsi elokuvan edustamaan Somaliaa parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon ehdokkaaksi.

Suomessa Guled & Nasra saa ensi-iltansa 12. marraskuuta.