Bond-elokuvalla on avausviikolla ennätyksellisen paljon näytöksiä, peräti 1 500 – Tampereellakin näytöksiä on parhaimmillaan 10 minuutin välein

Bondilla ei ole aikaa kuolla – Salaisen agentin toivotaan nyt pelastavan myös koronarajoituksista vapautuneet elokuvateatterit.

Finnkinon elokuvateattereissa odotetaan elokuvasta 007 No Time To Die isoa piristysruisketta ja alan pelastajaa. Arkistokuvassa Tampereen Plevna viime heinäkuussa.

Aamulehti

Bond on vihdoin täällä, julistaa Finnkino ja täyttää salinsa Cary Joji Fukunagan ohjaamalla uutuuselokuvalla.

Suomen suurimmassa elokuvateatterissa, Helsingin Tennispalatsissa, kaikki valkokankaat oli elokuvan ensi-iltapäivänä torstaina omistettu vain ja ainoastaan 007 No Time To Die -elokuvan näytöksille.

Ensimmäisellä esitysviikolla Finnkinon saleissa tarjoillaan kaikkiaan 1 500 Bond-näytöstä, mikä on enemmän kuin millään muulla elokuvalla koskaan aikaisemmin. Tampereellakin näytöksiä on Plevnassa ja Cine Atlaksessa melkein kymmenen minuutin välein.

”Uusin Bond-elokuva on iso piristysruiske pahasti koronasta kärsineelle elokuva-alalle. Iso määrä näytöksiä varmistaa sen, että saleissa on tilaa ja että kaikki halukkaat pääsevät paikalle. Bondin jälkeen kaikki varmasti tietävät, että elokuvateatterit ovat auki ja meille on turvallista tulla,” kertoo Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila tiedotteessa.

Tampereen Plevnan teatteripäällikkö Jaana Härkönen, poikkeaako tamperelainen yleisö helsinkiläisistä vai riittääkö Bond täälläkin yleisön vetoamiseen?

”Finnkinon kampanja on valtakunnallinen ja koskee kaikkia teattereita. Tampereella kiinnostavat elokuvat ovat samoja kuin muissakin suurissa kaupungeissa. 007 No Time To Die on myynyt Tampereella oikein hyvin jo elokuvan ennakkokampanjoissa.”

Minkälaista viikonloppua odotatte?

”Tämä on monessa mielessä aloitus. Itse tulin Tampereelle Oulusta kesken pandemiaa huhtikuussa 2020, kun Plevnan aiempi päällikkö jäi eläkkeelle. Siinä vaiheessa kaikki olivat koronapandemian takia vielä lomautettuja. Nyt minusta tuntuu, että pääsen vasta kunnolla aloittamaan työt Tampereella.”

THL:n riskiarviossa elokuvissa käyminen lasketaan vähäisen riskin tapahtumiin. Miten tamperelaisyleisö on ottanut vastaan elokuvateatterien avautumisen?

”Kivasti ovat ottaneet. Maskeja näkyy katsomoissa edelleen paljon, ja turvallisuuteen kiinnitetään edelleen huomiota. Bondin näytöksetkin alkavat porrastetusti eri saleissa eri aikoina ja näin Plevnan aulaan ja käytäville ei pääse syntymään ruuhkia.”