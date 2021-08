Free Guy onnistuu lähes mahdottomassa, Ryan Reynoldsin varaan rakennettu komedia on hyvä videopelielokuva

Free Guy kertoo pelin sivuhahmosta, joka haluaakin olla päähahmo.

FREE GUY, ohjaus Shawn Levy, pääosissa Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery. 115 min. K12. ★★★

Videopeleistä on vaikea tehdä kunnollista elokuvaa. Yksi taiteenlaji pitäisi kääntää toiselle. Lisäksi pelaamisessa on omat kulttuurinsa ja konventionsa, jotka usein menevät leffantekijöiltä ohi.

Free Guy on onnistunut poikkeus. Se kertoo pankkivirkailija Guysta (Ryan Reynolds), jonka arki on tylsän tavallista. Mitä nyt kotikaupungissa on koko ajan ryöstöjä, murhia ja räjähdyksiä. Hän tuntuu toistavan samaa rutiinia joka päivä. Guy on tietämättään sivuhahmo monenpelattavassa verkkopelissä, käytännössä tietokoneohjelman pätkä.

Kaikki muuttuu, kun Guy herää ja kiinnostuu naisesta, joka on pelaajahahmo. Siitä alkaa taistelu ennalta säädettyä kohtaloa, arjen rutiineja ja rahan valtaa vastaan.

Elokuva ymmärtää, mistä videopeleissä on kyse

Free Guy lainaa ja sekoittaa vaikutteita surutta. Päiväni murmelina yhdistyy Truman Show’n kanssa, Matrix kohtaa Räyhä-Ralphin ja Tron tapaa They Liven. Koko sekoitus pistetään höpsöön romanssiblenderiin ja ihme ja kumma, yhdistelmä toimii.

Free Guy on hauska ja hyväntuulinen, vauhdikas ja näyttävä viihdepläjäys, jolla on tarpeeksi sydäntä ollakseen ihan oikea elokuva. Se on pitkästä aikaa Hollywood-elokuva, joka oikeasti ymmärtää, mistä videopeleissä on kyse. Se on paljon inhimillisempi ja enemmän oikeassa pelitodellisuudessa kiinni kuin vaikka etäisen kylmä Ready Player One.

Toki koko tarina tietoiseksi tulevasta pelihahmosta on tieteiskuvitelmaa, mutta mitä sitten. Elokuva on hauskan tietoinen pelikulttuurista. Mukana on ammattilaispelaajia pikkurooleissa. Pelaajat kommentoivat Guyn huomiota herättäviä edesottamuksia Youtubessa ja Twitchissä. Pelialan yrityspuolen kilpailua ja epätervettä kulttuuria ironisoidaan ja myrkylliset miespojat saavat huutia.

Reynolds vetää viattoman aidolla urpoudella

Ryan Reynolds on yksi maailman parhaiten palkattuja näyttelijöitä ja jälleen kerran hän vetää roolinsa viattoman aidolla urpoudella. Killing Eve -sarjasta tuttu Jodie Comer ja Stranger Thingsin Joe Keery tekevät katkerasta koodarikaksikosta uskottavan vastaparin pelifirman megalomaaniselle johtajalle Antwanille, jota esittää pramean osuvasti Taika Waititi.

Pelaajille Free Guy on tietysti pakattu täyteen pikku viittauksia, mutta ne voi suosiolla ohittaa, sillä keskustarina kantaa. Ilmeisen romanssin taustalla kulkee ajatus siitä, kuka pitää valtaa yritysmaailmassa, jossa päätetään pitkälti myös ihmisten elämästä virtuaalisessa maailmassa.

Free Guyn voi katsoa romanttisena komediana, satiirina pelialasta ja verkkopeleistä tai 2020-luvun kuvaelmana ihmisen heräämisestä oman olemassaolonsa merkityksettömyyteen ja yritykseen löytää sille joku tarkoitus.