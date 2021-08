Alzheimerin tautia kuvaava elokuva lyö laudalta aiemmat muistisairaustarinat, Anthony Hopkins näyttelee nimiroolia

Ranskalaisen Florian Zellerin Oscar-palkittu Isä on vangitseva muistisairauden kuvaus ja hämmästyttävän taitava esikoiselokuvaksi. Anthony Hopkins ja Olivia Colman loistavat pääosissa.

Anthony Hopkins näyttelee isää, joka on muistisairas.

DRAAMA

ISÄ (The Father), ohjaus Florian Zeller, päärooleissa Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams, Mark Gatiss. 97 min. K12. ★★★★

Muistin hiipuminen on yksi aikamme peloista. Muistisairauksia on ollut aina, mutta kun ihmiset elävät pitempään, tämä on hinta. Lähes jokainen joutuu niiden kanssa tekemisiin.

Muistisairauksista, yleensä Alzheimerista, kirjoitetaan paljon, mutta ehkä tehokkain väline niiden kuvaamiseen on elokuva. Kuvan, liikkeen, äänten ja puheen luoma kombinaatio kykenee parhaimmillaan menemään syvälle siihen tunteeseen, kun muisti alkaa hapertua. Se voi tehdä sen joko läheisen tai sairastuneen näkökulmasta.

Tai onko se edes tunne. Mikä se on? Putoaminen tyhjään.

Muoto vahvistaa klaustrofobista vaikutelmaa

Näitä elokuvia on myös tehty. Yksi tuoreimmista on brittiläinen tv-elokuva Elizabeth on kadonnut, jossa Glenda Jackson eläytyy vanhan naisen epätoivoon. Se on edelleen Yle Areenassa.

Florian Zellerin Isä on kuitenkin taitavampi kuin aiemmat lajissaan. Se perustuu Zellerin omaan näytelmään ja on hänen esikoiselokuvansa. Hän on todella oivaltanut, miten juuri visuaalisin keinoin voi esittää muistisairaan päähenkilön kokemusta ja ajan liikettä.

Isä on teatterimainen, sisätilan draama, jossa sama tilava ja rauhallinen huoneisto muuttaa muotoaan teatterilavasteen tapaan. Jännitteet ja käänteet keskittyvät – symbolisesti – asunnon käytävään, jonka toisessa päässä on isän huoneen ovi ja toisessa ulko-ovi. Ulos kadulle katsotaan vain isän huoneen ikkunasta.

Pelkistetty kamarielokuva voi maistua myös asetelmalliselta, mutta tässä muoto vahvistaa klaustrofobista vaikutelmaa.

Anthony Hopkinsin näyttelemä isä on asukas, mutta onko asunto sittenkään hänen vai tyttären?

Elokuva kuin simulaatio

Surun ja hämmennyksen murtamaa tytärtä näyttelee Olivia Colman. Ranskalainen Zeller on siis saanut elokuvaansa loistavimmat tähdet, joista Hopkins sai ansaitusti Oscarin ja Colman oli ehdolla. Oscar tuli myös Zellerille ja Christopher Hamptonille käsikirjoituksesta. Sivurooleissa nähdään Rufus Sewell ja Imogen Poots.

Elokuvan aika kulkee isän mielen huojuvalla logiikalla, ja se on epäluotettava kerronnan taso. Aika ei etene vaan kiertää kehää tai spiraalia, nappaa tapahtuman sieltä ja toisen täältä, vaihtaa henkilöitä, sekoittaa keskusteluita.

Koko elokuva on siten eräänlainen simulaatio, johon katsoja ryöstetään mukaan. Tällaista se ilmeisesti on, kun ajantaju sananmukaisesti pettää ja jättää ihmisen yksin tarpomaan elämän huoneisiin, ilman auttavaa kättä. Se on pelottavaa.

Zelleristä kuullaan vielä

Läheisille jää vain logiikan rippeitä. Tytär yrittää viimeiseen asti pysyä mukana isän ajatuksenjuoksussa, mutta hänen miehensä (Sewell) näyttää turhautumisensa ja loukkaantuu vaimonsa puolesta. Isälle palkatut apulaiset eivät jaksa pitkään hänen häijyyttään (Alzheimerille tyypillinen oire), mutta nuori Laura (Poots) on yllättäen isän mieleen, koska hän muistuttaa toista tytärtä, suosikkia, joka ei ole läsnä.

Anthony Hopkins elää yhtä näyttelijäuransa kulta-aikaa. Hän olisi voinut tehdä isän roolin vankalla rutiinilla ja silti se olisi vakuuttanut, mutta se ei koskaan riitä hänelle. Isässä hän kulkee koko tunteiden spiraalin läpi. Colmanin tehtävä on tulkita tyttären tuskaa ilmeillä ja erityisesti katseilla. Hän ei sano ääneen, mitä hänen mielessään liikkuu.

Turha edes lisätä, että Zelleristä (s. 1979) kuullaan vielä. Hänestä on jo kuultu: hän aloitti uransa kirjailijana ja voitti kolmannella romaanillaan Goncourt-palkinnon. Isä, Le Père -näytelmä valmistui 2014, ja se palkittiin parhaan näytelmän Molière-pystillä. Sitä on sittemmin esitetty maailman tärkeissä teatterikaupungeissa.