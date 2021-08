Elokuvateatterit vaativat kahden metrin turvavälivaatimuksen poistoa – ”Ei mitään tekemistä turvallisuuden kanssa”

Elokuvateattereissa on käynyt korona-aikana lähes 2,4 miljoonaa katsojaa ilman tunnettuja tartuntaketjuja. Tästä huolimatta teattereita rajoitetaan ankarammin kuin esimerkiksi ravintoloita, huomauttaa Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö Suomen Filmikamari ry julkaisi keskiviikkona kannanoton, jossa vaaditaan kahden metrin turvavälivaatimuksesta luopumista elokuvateattereiden osalta.

Heikentyneen koronatilanteen takia tällä hetkellä kahden metrin turvaväliä vaaditaan sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ainakin Helsingin ja Uudenmaan alueella, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Lahdessa ja Raumalla. Lisäksi rajoitus on tulossa voimaan lähipäivien aikana myös Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaalla ja Äänekoskella.

Elokuva-alalla katsotaan, että elokuvateattereiden osalta kahden metrin turvavälin vaatimus ei ole terveysturvallisuuden kannalta välttämätön ja aiheuttaa kohtuuttomia esteitä niin elinkeinon-, sanan- kuin taiteenvapaudelle.

Filmikamarin toimitusjohtajan Tero Koistisen mukaan turvavälivaatimus syö elokuvasalin asiakasmääriä niin, että salin muodosta riippuen käytettäväksi jää vain 10–25 prosenttia katsomokapasiteetista. Tällaisilla luvuilla toiminta ei ole kannattavaa.

– Se kaksi metriä katsotaan joka suuntaan, ei pelkästään sivuttain. Kun sen harpilla pyöräyttää, siitä tulee sellainen tyhjien penkkien määrä, ettei sillä ole enää mitään tekemistä turvallisuuden kanssa, Koistinen selittää.

Filmikamarin arvion mukaan elokuva-ala on menettänyt korona-aikana noin 120 miljoonaa euroa. Katsojia on menetetty noin kahdeksan miljoonaa. Kannanotossa huomautetaan, että ylimitoitettu turvavälivaatimus aiheuttaa lisää tulonmenetystä ja siten valtion tukitaakan jatkumista.

Esimerkiksi tältä näyttävät kahden metrin turvavälit elokuvasalissa.

Tilaisuudet eroteltava toisistaan

Kannanotossa korostetaan myös koronarajoitusten epäloogisuutta.

Korona-aikana, heinäkuusta 2020 elokuuhun 2021 suomalaisissa elokuvateattereissa on käynyt lähes 2,4 miljoonaa elokuvakatsojaa. Elokuvateattereista ei kuitenkaan tiedetä lähteneen yhtään tartuntaketjua.

Tästä huolimatta teattereita on muiden sisätilojen yleisötilaisuuksien tapaan rajoitettu ankarammin, kuin sellaisia ihmisten kohtaamispaikkoja, joista tiedetään lähtevän tartuntaketjuja jatkuvasti

– Tässä viitataan ennen kaikkea ravintoloihin ja ulkotiloissa olleisiin festareihin. Kyllähän sen jokainen näkee esimerkiksi terassia ohittaessaan, että millaiset turvavälit siellä ovat, Koistinen sanoo.

Rajoitukset on suhteutettava niistä saatavaan hyötyyn, hän napauttaa.

– Ei voi olla niin, että kaikkia yleisötilaisuuksia rajoitetaan samalla tavalla riippumatta siitä, minkä luonteisia ne ovat tai minkälaiset tilat ovat. Pitäisi käyttää harkintaa ja erottaa yleisötilaisuuksia turvallisuustilanteen mukaan. Me vetoamme nyt omasta puolestamme, että teattereissa on turvallista, Koistinen sanoo.

– On maita, joissa on toimittu niin, että jos on kiinteät penkit ja katsomossa on nenä yhteen suuntaan, niin tilaa voidaan kohdella rajoitusten osalta eri tavalla. Meillä tällaisiin nyansseihin ei ole kiinnitetty huomiota, hän jatkaa.

”Passille ei käyttöä”

Suomessa on selvitetty mahdollisen koronapassin käyttöön ottoa, joka mahdollistaisi esimerkiksi ravintoloihin, tapahtumiin ja kuntosaleille pääsemisen rokotetuille, koronataudin sairastaneille tai negatiivisen testituloksen saaneille. Passi voisi tulla aikaisintaan käyttöön lokakuussa.

Koistisen mukaan elokuvateattereissa koronapassille ei juurikaan nähdä käyttöä.

– Me uskomme siihen, että lokakuuhun mennessä passille tai rajoituksille ei ole enää käyttöä, koska rokotekattavuus on siihen mennessä jo niin suuri, Koistinen sanoo optimistisesti.

– On myös huolehdittava, että lapset ja nuoret, jotka ovat elokuvateatterin asiakaskuntaa, pääsevät edelleen turvallisesti elokuviin. Ei voi tulla sellaista tårta på tårta -tilannetta, että osa käyttää passia ja osaa koskee vielä jonkinnäköiset rajoitukset.

