Juho Kuosmanen Cannesin Grand Prix -palkinnon jälkeen: ”Ensiksi illalliselle, sitten juostaan porukalla mereen uimaan”

Tavoitimme Hytti nro 6:n ohjaajan Juho Kuosmasen myöhään lauantai-iltana Cannesin elokuvajuhlien palkintogaalan jälkeen.

Cannes

Elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, mikä on olotila nyt?

– Epätodellinen, ajattelin ensiksi. Mutta sitten aloin miettimään, että todellisuuksia on monenlaisia, ja ne voivat olla niin kummallisia... Todellisuuksien ristiaallokossa tässä ollaan ja ihmetellään, puhelimitse myöhään lauantai-iltana tavoitettu Kuosmanen yritti kuvailla.

Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 menestyi Cannesin elokuvajuhlilla upeasti. Pääkilpasarjaan valittu elokuva sai lauantain päätösgaalassa koko festivaalin toiseksi korkeimman palkinnon, Grand Prix’n. Palkinto myönnettiin jaetusti Hytti nro 6:lle sekä iranilaisen Asghar Farhadin Ghahremanille eli A Herolle.

Eli jaettu sija kaksinkertaisen Oscar-voittajan kanssa, ja taakse jäi lukuisia raskaan sarjan elokuvaohjaajia. Siinä riittää ylpeyden aihetta. Kuosmanen heittäytyy kuitenkin vaatimattomaksi.

– Palkintojen merkityshän on aina siinä, että tietty elokuva saa huomiota. Ei siinä kyse ole niinkään siitä, kuka teki parhaan elokuvan, vaan kenen elokuvaa halutaan nostaa, hän sanoo.

– Olen todella onnellinen siitä, että meidän elokuva koettiin sellaiseksi, mikä ansaitsee huomiota. Ei minulla ohjaajana ole nimeä samalla tavalla kuin vaikka Farhadilla tai Wes Andersonilla. Ja vaikka meillä on maailman parhaat näyttelijät, ei meillä ole sellaisia tähtiä, joilla elokuvalle saa huomiota. Lisähuomion saaminen tällaisen palkinnon avulla on tosi merkittävää ja tärkeää.

Kansainvälinen tuotanto

Hytti nro 6 on Suomen ulkopuolella kuvattu, yhteistyönä muiden maiden kanssa tuotettu ja sen tekijäryhmässä on ihmisiä eri maista. Samalla tavalla kansainvälisiä tuotantoja olivat myös muihin Cannesin esityssarjoihin valitut pitkät suomalaiselokuvat Guled & Nasra / The Gravedigger’s Wife sekä Invisible Demons -dokumentti.

Voisiko rohkea kansainvälisyys auttaa siinä, että suomalaiselokuville avautuu jatkossakin uusia mahdollisuuksia päästä Cannesin kaltaisille areenoille?

– Kaikenlainen avautuminen tekee hyvää, ja elokuva ylipäätään on minun mielestä universaali kieli, se ei noudata kansallisia rajoja. Olen tyytyväinen siihen, että suomalainenkin elokuva tulee sellaisesta omasta komerosta ulos. Ja alkaa jo tekovaiheessa kommunikoida muiden maiden kansalaisten kanssa, Kuosmanen sanoo.

– Ainakaan sellainen ei tee yhtään pahaa kotimaiselle elokuvalle.

Reilu viikko sitten Cannesissa tehdyssä haastattelussa Kuosmanen sanoi, että elokuvajuhlien Kultainen palmu -ehdokkaaksi pääsy oli hänestä toki mahtavaa, mutta ”samaan aikaan jotenkin tavallista”.

– Kaikista asioista, joita itselle tapahtuu, tulee tavallisia. Siinä on semmoinen kumma ristiriita, Kuosmanen tuolloin totesi.

Onko Cannesin kakkospalkinnostakin ehtinyt tulla hänelle jo tavallinen asia?

– Tavallaan: esimerkiksi palkintojen jaon jälkeen jumitettiin jonkin aikaa tavarahississä, jolla oltiin siirtymässä kohti valokuvaussessioita. Siinä tavarahissin oven kanssa tapellessa oli kyllä erittäin arkinen meininki, hän sanoo.

– Mutta se tavallisuus ei tarkoita sitä, että asioista tulee jotenkin laimeita.

Entä mitä Kuosmanen aikoo tehdä vielä lauantaiyönä Cannesissa gaalan jälkeen, ennen Suomeen paluuta?

– Luulen, että mennään ensiksi illalliselle ja sen jälkeen juostaan porukalla mereen uimaan.