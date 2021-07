Helsinki

Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun on voittanut ranskalaisohjaaja Julia Ducournaun elokuva Titane.

Tuomaristoa johtava Spike Lee lipsautti AFP:n mukaan voittajan nimen parhaan miesnäyttelijän palkintoa jaettaessa.

Julia Ducournaun ohjaama ja käsikirjoittama Titane on äärimmäisen raju sekoitus kyberpunk-scifiä, kauhua ja mustaa komediaa.

Titanen päähenkilö on Alexia (Agathe Rousselle), jonka päähän asennettiin lapsena onnettomuuden jälkeen titaanilevy, ja josta on aikuisena tullut eroottinen tanssija – sekä sarjamurhaaja. Juonta on hankala kuvailla, mutta Alexia esimerkiksi harrastaa seksiä auton kanssa, tekeytyy pojaksi ja päätyy steroideja itseensä pumppaavan iäkkään palomestarin (Vincent Lindon) ”adoptoimaksi”.

Elokuva on Ducournaun toinen pitkä ohjaustyö. Hänen edellinen ohjauksensa, kannibalismiaiheinen Raw (2016) sai runsaasti positiivista huomiota ympäri maailmaa. Ducournau on vasta toinen naispuolinen ohjaaja, joka on koskaan voittanut Kultaisen palmun. Edellinen on Jane Campion elokuvasta Piano vuonna 1993.

Cannesin pääkilpasarjassa oli mukana myös suomalaisohjaaja Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6.

Elokuvajuhlien niin sanottu kakkospalkinto eli Grand Prix tuli Suomeen Juho Kuosmasen Hytti nro 6:lle jaetusti iranilaisen Asghar Farhadin Ghahremanin (A Hero) kanssa.

Grand Prix’n voitto on suomalaiselokuvalle äärimmäisen harvinainen suoritus – kuten jo pelkästään Cannesin pääkilpasarjaan pääsy. Grand Prix’n voitti myös Aki Kaurismäki, nelinkertainen Kultainen palmu -ehdokas, Mies vailla menneisyyttä -elokuvallaan 2002.

Kuosmanen kiitti tunteikkaassa puheessaan läheisiään sekä koko festivaalia elokuvansa kutsusta pääkilpasarjaan ja kertasi Hytti nro 6:n teeman: elokuva kertoo yhteyksistä ja niiden luomisesta.

Festivaalin kolmospalkintona pidetyn juryn erikoispalkinnon saivat jaetusti ohjaajat Nadav Lapid elokuvasta Ha’berech ja Apichatpong Weerasekul elokuvasta Memoria. Ensiksi mainittu on ohjaajansa omiin kokemuksiin perustuva räjähdysherkkä kuvaus tavasta, jolla Israelin valtio hankaloittaa taiteilijoiden sananvapautta.

Memoria on ohjaajalleen tyypillinen meditatiivisen hidastempoinen, maagis-realistinen draama Jessicasta (Tilda Swinton), joka etsii kuulemiensa outojen äänien lähdettä Kolumbiasta.

Parhaasta ohjauksesta palkittiin Annette-elokuvan ohjaaja, ranskalainen Leos Carax. Festivaalin avajaiselokuvana nähty, Sparks-yhtyeen musiikkin perustuva fantasiamusikaali kertoo pariskunnasta (Adam Driver ja Marion Cotillard) sekä heidän Annette-vauvastaan, jolla on maaginen kyky laulaa. Annettea esittää elokuvassa marionettinukke. Annette on muun muassa Pont-Neufin rakastavaisista (1991) tunnetun Caraxin ensimmäinen englanninkielinen elokuva.

Parhaan naisnäyttelijän palkinnon sai Renate Reinsve Joachim Trierin norjalaisesta ihmissuhdedraamasta The Worst Person in the World.

Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai Caleb Landry Jones Justin Kurzelin ohjaaman australialaisen Nitram-elokuvan pääosasta. Jones esittää tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa Martin Bryantia, joka surmasi 35 ihmistä Australian Tasmaniassa vuonna 1996. Elokuva kuvaa Bryantin elämää ja tapahtumia ennen massamurhaa.

Parhaalle esikoiselokuvalle myönnettävän Kultainen kamera -palkinnon sai Antoneta Alamat Kusijanovićin ohjaama Murina, joka esitettiin festivaalin Director’s Fortnight -sivusarjassa.

Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Tang Yin All the Crows in the World. Samassa kategoriassa erityismaininnan sai Jasmin Tenuccin August Sky.

Palkinnoista päättää tänä vuonna ohjaaja-käsikirjoittaja-tuottaja Spike Leen johtama jury. Sen muut jäsenet ovat ohjaaja Mati Diop, laulaja-lauluntekijä Mylène Farmer, näyttelijä-ohjaaja Maggie Gyllenhaal, näyttelijä-käsikirjoittaja Jessica Hausner, näyttelijä-ohjaaja Mélanie Laurent, ohjaaja-tuottaja Kleber Mendonça Filho sekä näyttelijät Tahar Rahim ja Song Kang-ho.