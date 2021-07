Miesten planeetalle sijoittuva Chaos Walking on paitsi lapsellinen myös kömpelö ja halvan tuntuinen

Elokuva-arvio: Kesän tähti Mads Mikkelsen on kuin kotonaan turkkipahiksena lapsellisessa scifi-elokuvassa.

Ihmiset ovat paenneet maapallolta ja perustaneet siirtokuntia aluksiin ja muille planeetoille. Yhdelle planeetalle on päässyt syntymään miesten yhteisö, sillä kaikki naiset ovat kuolleet.

Niinpä nuori Todd ei ole koskaan tavannut naista. Äitiäkään ei enää ole.

Miehille on jäänyt riesaksi Ääni, joka saa aikaan sen, että heidän ajatuksensa ovat kaikkien kuultavissa. Kiusallisen ”voiman” kanssa on hankala tulla toimeen, sillä kukapa haluaisi paljastaa ajatuksensa muille.

Kunnes eräänä päivänä planeetalle haaksirikkoutuu alus, ja sen mukana – tyttö, Viola. Todd on ihmeissään myös omista tuntemuksistaan. Jännästi tytöllä on värikkäämmät vaatteetkin. Eri lajia, selvästi. Näkökulma on pojan, eikä Violan ajatuksia voi kuulla.

Ankea ajatus

Patrick Nessin romaanitrilogiaan perustuva Doug Limanin ohjaus antaa siis ymmärtää, että ihmislajin sukupuoliasetelmat eivät muutu miksikään vuoteen 2257 mennessä. Ankea ajatus. Miesten yhteisö on pahasti toksinen, mutta Violan ansiosta Todd herää näkemään valheiden läpi.

Mads Mikkelsen on toksisen siirtokunnan paha pormestari.

Tanskalaistähti Mads Mikkelsen näyttelee siirtokunnan pormestaria ja on kuin kotonaan kettuturkissaan. On sekin taito, että pystyy näyttelemään uskottavasti huonossa elokuvassa.

Chaos Walking on paitsi lapsellinen myös kömpelö ja halvan tuntuinen, eikä se onnistu luomaan edes vakuuttavaa miljöötä.

Toddia näyttelee Spider-Man -elokuvien Hämähäkkimies Tom Holland. Violan roolissa on Daisy Ridley, Tähtien sotien Rey.