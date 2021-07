Scarlett Johansson kritisoi jo vuosia sitten hahmonsa seksualisointia — Black Widow rikkoo matalia lasikattoja ja keskittyy toimintaan

Elokuva-arvio: Marvelin ensimmäinen ainoastaan naisen ohjaama elokuva kertoo sisaruudesta ja keskittyy siihen, minkä studio osaa parhaiten: toimintaan.

Moni voi huokaista nyt helpotuksesta, kun yksi Marvelin rakastetuimmista hahmoista on vihdoin saanut oman elokuvansa.

Ensi-iltaelokuva Black Widow raottaa Scarlett Johanssonin näyttelemän Black Widow’n eli Natasha Romanoffin hahmon historiaa ennen Avengereita.

Elokuva on silti auttamattomasti myöhässä.

Johansson ehti esiintyä osana supersankarijoukkoa lähes kymmenen vuoden ajan ennen oman elokuvan ilmestymistä. Nyt agentti Romanoffin oma elokuva julkaistaan hahmon jo kuoltua vuonna 2019 ilmestyneessä Avengers: Endgame -elokuvassa.

Paluu lapsuuteen

Black Widow alkaa takautumalla päähenkilön lapsuudesta. Eräänä iltana nuori Romanoff pakenee perheineen Kuubaan, jossa kasvattivanhemmat Alexei Shostakov eli Red Guardian (David Harbour) ja Melina Vostokoff (Rachel Weisz) paljastuvat Neuvostoliiton vakoojiksi. Romanoff ja hänen kasvattisisarensa erotetaan toisistaan ja lähetetään kidnapatuista lapsista vakoojia koulivaan Punaiseen huoneeseen.

Katsojat ovat nähneet vilauksia Romanoffin lapsuudesta Punaisessa huoneessa jo The Avengers: Age of Ultron (2015) -elokuvassa, kun hänet hypnotisoitiin. Siksi on luontevaa, että elokuva jatkaa juuri tätä kesken jäänyttä tarinaa.

Black Widow -elokuvan varsinaiset tapahtumat sijoittuvat Marvel-aikajanalla Captain America: Civil War (2016) ja Avengers: Infinity War (2018) -elokuvien väliseen aikaan, jolloin Romanoff on maanpaossa Sokovian sopimuksen rikkomisen seurauksena.

Juuri tästä Cate Shortlandin ohjaama Black Widow jatkuu.

Romanoff matkustaa Norjaan aikomuksenaan kadota. Piilopaikkaan saapunut paketti saa hänet kuitenkin palaamaan Budapestiin ja kohtaamaan kasvattisisarensa Yelena Belovan (Florence Pugh). Yhdessä he päättävät kaataa Punaisen huoneen ja vapauttaa kemiallisen aseen vaikutuksen alaisena olevat tytöt.

Scarlett Johanssonin hahmo nähtiin ensimmäisen kerran elokuvassa Iron Man 2 (2010). Näyttelijä on kommentoinut, ettei enää hyväksyisi tapaa, jolla hänen hahmoaan seksualisoitiin.

Uusille katsojille Johanssonin hahmo saattaa jäädä etäiseksi. Romanoffia tai hänen saavutuksiaan ei sen kummemmin esitellä — niiden tulisi olla jo tässä vaiheessa tuttuja.

Vanhoille katsojille valkokankaalla näkyy tuttu Romanoff. Kymmenessä vuodessa hänestä kehittyi yksi Marvel-elokuvien hauskimmista ja rakastetuimmista Avengereista, jonka suosio yllätti myös elokuvien tekijät.

Faneille ei tule yllätyksenä, että agentti hylkää nopeasti pakosuunnitelmansa auttaakseen siskoaan ja muita Punaisen huoneen vankeja. Maailma täytyy pelastaa, koska niin supersankarit tekevät.

Naiset toimijoina

Black Widow -hahmon feministisyyttä on pohdittu jo useiden vuosien ajan, ja nyt sama pohdinta ulottuu elokuvaan. Uutuuselokuva rikkoo matalalle asetettuja lasikattoja jo sillä, että sen ohjaa ensimmäistä kertaa naispuolinen ohjaaja ja että sen kaksi naispuolista päähenkilöä ovat aktiivisia toimijoita.

Vuonna 2019 Johansson itse kritisoi hahmonsa seksualisointia Iron Man 2 (2010) -elokuvassa. Ensimmäisissä elokuvissa nähtävä Romanoff on mystinen, etäinen ja mieshahmoille flirttaileva agentti, johon muut eivät luota.

Marvel yritti jo kerran kiillottaa imagoaan Captain Marvel (2019) -elokuvalla, jossa Brie Larson näytteli studion ensimmäistä naispuolista päähenkilöä. Elokuvan suora women empowerment -viesti oli osalle faneista liikaa, ja käyttäjät pommittivat elokuvan arvosanaa alas Rotten Tomatoes -sivustolla.

Black Widow saattaa olla Marvelin uusi yritys tasoittaa sukupuolijakaumaa. Tällä kertaa se tehdään keskittyen siihen, minkä studio osaa parhaiten: toimintaan.

Räiskettä riittää

Toimintaelokuva se ennen kaikkea onkin. Black Widow tarjoaa räjähdyksiä, lähitappeluita, taivaalta putoavia rakennuksia ja takaa-ajoa ruuhkaisessa kaupungissa.

Samalla elokuva kuvaa sisaruutta ja pohtii, mikä on perhe. Florence Pugh esittää Romanoffin pikkusiskoa hauskasti ja luontevasti. Parivaljakon kemiat kohtaavat. Lopputekstien jälkeen nähtävä kohtaus valaa uskoa, että Pugh nähdään osana Marvel-universumia jatkossakin.

Black Widow on Florence Pughin ensimmäinen Marvel-elokuva. Aiemmin hänet on nähty muun muassa elokuvissa Midsommar – loputon yö (2019) ja Pikku naisia (2019).

Sen sijaan päähenkilöiden suhde kasvattivanhempia näytteleviin David Harbouriin ja Rachel Weisziin jää etäiseksi. Kuinka kolme vuotta yhdessä asunut vakoilijarypäs päättääkin vuosien erossa olon jälkeen yhtäkkiä olla perhe? Nelikon kemia toimii silti erityisesti ruokapöytäkohtauksen jälleennäkemisessä.

Erityisesti Harbourin hahmo tarjoaa synkän juonen vastapainoksi marvelmaista huumoria tohelona ”iskänä” ja Neuvostoliiton entisenä supersankarina.

Black Widow’n juoni tai tunnelataus eivät yllä Marvelin parhaiden sooloelokuvien tasolle. Elokuvan vastoinkäymiset ratkeavat helposti, ja vihollisen salaisen ase selitetään nopealla viittauksella aiemmissa elokuvissa esiteltyyn Talvisotilas-projektiin.

Black Widow vastaa erityisesti Marvel-fanien toiveisiin. Silti katse kääntyy enemmän Marvelin tuleviin julkaisuihin, jotka näyttävät supersankarielokuvien tulevaisuuden eivätkä tyydy paikkailemaan edellisten osien väliin jääneitä aukkoja.