Latelassa valmistui ainutlaatuinen autoprojekti: vanhasta Ford Taunuksesta rakennettiin nykyaikainen ralliauto

Kuuden viikon autoprojekti oli vähällä saada kirjaimellisesti räjähtävän lopun vielä kalkkiviivoilla, kun kardaaniakseli hajosi palasiksi säätöpenkissä. Lauantaina Latelan Lauri ja Jorma Huttunen ajavat elämänsä ensimmäiset rallikilometrit kisa-autoksi rakennetulla Ford Taunuksella.

Lauri ”Late” Huttusen lepohetket ovat tänä vuonna jääneet vähiin. ”Kuuteen viikkoon olen tehnyt 440 työtuntia. Sellaisia 20 tunnin työpäiviä ja neljän tunnin yöunet päälle. Make on sitten herätellyt takaisin hommiin.”

”Make” eli Marko Malinen hymähtää vieressä. Latelan tallilla Tampereen Kalkussa on pitänyt kiirettä, kun rakentajia on työllistänyt varsin ainutlaatuinen autoprojekti.

Kohta 50-vuotiasta Ford Taunusta on vuodenvaihteesta lähtien rakennettu ja muokattu täysiveriseksi, nykyaikaiseksi ralliautoksi. Vastaavaa ei ole tehty aikaisemmin missään eikä koskaan. ”Yksi Taunus on muutettu Virossa kiihdytysajokäyttöön, mutta rallipoluilla tällaista ei ennen ole nähty.”

Lauantaina 18. helmikuuta Lauri ja Jorma Huttunen starttaavat Taunuksella Mikkeli-rallin erikoiskokeille. Vaikka vähältä piti, ettei koko hankkeesta olisi tullut yhtään mitään.

Ralli-istuimet ja turvakaaret varmistavat kuskin ja kartturin matkantekoa. Jutun tekohetkellä Lauri Huttusella oli kädet täynnä töitä, sillä sisustus oli pahasti kesken.

Vanhasta kuoret jäljellä

Taunus on yksi 1970-luvun alun Ford-klassikoista ja hyvin tuttu automalli 40+-ikään ehtineille automiehille ja -naisille.

Latelan varastoista löytyy vanhastaan parikin Taunusta. Toinen niistä päätettiin laittaa pikavauhtia kisakuntoon, kun Huttuset halusivat toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja osallistua rallikisaan.

Alkuperäinen Taunus on käytännössä purettu palasiksi ja rakennettu uudelleen. Tekniikka on tuotu perin pohjin 2020-luvulle.

”Vanhasta autosta on kuori jäljellä. Perä on otettu Ford Escortista, vaihdelaatikko ja jarrut Volvosta, ja keulalla on Ford Mondeon 2-litrainen ja 16-venttiilinen suorasuihkutusmoottori”, auton rakentamisessa mukana ollut neuvonantaja ja Latelan yhteistyökumppani Jarno Lahnalahti kuvaa.

Entinen matkustamo on purettu pois, ja sisään on sovitettu kaksi kuppimaista ralli-istuinta turvavöineen sekä turvakaaret. Korista kuorittiin pois kolme maalikerrosta ennen uutta valkoista pintamaalia ja mainosteippauksia.

Tässä autossa kuski seuraa kojelaudan perinteisten mittarien sijaan litteää tablettitietokonetta. Polttoaineensyöttö ja moottorin sytytys ovat täysin tietokoneohjattuja.

”Tässä autossa kohtaavat historia ja nykyteknologia”, Lahnalahti summaa.

Tausta Ford Taunus on klassikkomalli Taunus-mallinimellä valmistettiin hyvin erilaisia Fordeja vuosina 1939–1982. Taunukset valmistettiin Saksassa, ja jotkin mallit olivat identtisiä brittiläisen Ford Cortinan kanssa. Kuuluisia mallisarjoja olivat Taunus P4 (1962–1966), Taunus P5 (1964–1967), Taunus P6 (1966–1970) ja Taunus TC (1970–1979). 1970-luvulla Taunukset myytiin 1,3–2,3-litraisilla moottoreilla, ja auton kokonaislaatua pidettiin hyvänä. Euroopassa mallin korvasi takavetoinen Ford Sierra vuonna 1982. Turkissa Taunuksen valmistus jatkui vuoteen 1994 saakka.

Kuskin edessä on moderni tablettinäyttö. Polttoaineensyöttöä ja moottorin sytytystä ohjataan tietokoneella.

Punaisina hohtavat sytytyspuolat ovat lainaa italialaisista Lamborghinin urheiluautoista.

Metallia lensi ilmassa

Jotakin vanhasta Taunuksesta sentään erottuu yhä. Etuvaloumpiot ovat alkuperäiset kantikkaat Ford-valot, ja niiden lasitkin ovat asiaankuuluvasti iän harmaannuttamat.

Umpioiden sisältä löytyy nyt tehokkaat ledivalot entisten H4-tuikkujen asemesta. Lisäksi etupuskuriin on kiinnitetty pyöreät lisäkaukovalot. Tavaratilaan on sijoitettu polttoainetankki ja -pumput sekä akku.

”Projekti karkasi vähän käsistä suhteessa aikatauluun. Yleensä tällaisia autoja rakennetaan vähintään kuusi kuukautta. Nyt tuli valmista kuudessa viikossa.”

Paitsi että aivan loppumetreillä oli tulla täydellinen stoppi.

Viime tiistaina Taunus kuljetettiin trailerilla Ilmajoelle ja kiinnitettiin niin sanottuun säätöpenkkiin moottorin ja voimansiirron toimintojen testaamiseksi.

”Moottorin kierrokset olivat nousseet 8 100:aan, ja auto kävi nelosvaihteella, kun kardaaniakseli petti. Hetken aikaa hallissa ilmassa oli metallinpalasia, jotka tuhosivat muun muassa pakoputken”, Lauri Huttunen kertaa.

Uusi kardaani saatiin mittatilaustyönä valmiiksi vielä seuraavana yönä. Takaisin Kalkussa rakentajat olivat vasta aamuyön tunteina.

Torstaina tehtiin vielä toinen vastaava retki Ilmajoelle. Tällä kertaa kaikki meni hyvin. Säätöpenkissä Taunuksen moottori kehräsi ulos 279 hevosvoimaa.

Ilmoittautuminen ralliin alkaa jo lauantaiaamuna Mikkelissä.

”Oikeat testiajot jäivät väliin. Tämän auton testiajo on ralli itse.”

Jäljelle jäi vain palasia, kun kardaaniakseli hajosi testitilanteessa säätöpenkissä. Uusi valmistui jo seuraavana yönä.

”Kaikki keksitty itse”

Mikkeli-ralli on niin sanotun harrasterallisarjan yksi osakilpailu, johon osallistutaan hyvin vaihtelevalla kalustolla. Esimerkiksi Ladoille on oma sarjansa. Hyvin tavallisia näkyjä baanalla ovat kisakäyttöön muunnellut vanhat BMW:t.

”Ralli-Escorteista löytyisi tietoja ja esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Taunuksen rakentamisessa kaikki on pitänyt pohtia ja keksiä täällä itse”, Marko Malinen huomauttaa.

”Oikeastaan on aika ihme, ettei Taunuksia ole rallikäytössä ollut, kun taas samanikäiset Opel Asconat ovat hyvin yleisiä.

Kokenutta mekaanikkoa hieman mietityttää se, miten Latelan autokunta selviää edessä olevasta kisarupeamasta. ”Kun nyt vain auto kestäisi ja toimisi ja he pääsisivät ajamaan kunnialla kisan läpi, vaikka sitten vähän hitaamminkin.”

Katso ja kuuntele videolta, miltä ralliautoksi muutettu Ford Taunus kuulostaa.

Latelaa odotetaan jo

Lauri Huttunen laskee, että Taunus-projektin hinnalla ”saisi hyvinkin jokusen Dacian”. Koko projektin budjetti nousee jonnekin 40 000 euron paremmalle puolelle.

”Eihän tällainen edes onnistuisi ilman hyviä yhteistyökumppaneita ja heidän tukeaan.”

Ralli- ja autoharrastajapiireissä Latelan projekti on jo etukäteen herättänyt suurta kiinnostusta.

Somekanavissa liikkuneiden tietojen ja kuvien perusteella odotukset on viritetty huippuunsa kisalauantaita varten. Mikkelissä Huttusen veljesten suorituksia seuraa todennäköisesti satoja silmäpareja. ”Vähän arveluttaa, koska en ole ennen ajanut rallia metriäkään enkä nukkunut kunnolla kuukauteen”, Lauri Huttunen sanoo.

”Mutta laitetaan radio auki, Iskelmä-kanava soimaan ja pidetään reiteillä hyvää meininkiä yllä”, hän kaavailee tulevaa kisastrategiaa.

Moottori on siirretty 20 senttiä taakse alkuperäiseen Taunuksen V6-koneeseen verrattuna. Nyt keulalla mörisee Ford Mondeon 2-litrainen ja 16-ventiilinen suihkutuskone.