Täytyykö auto muka pestä, vaikka loska lentää jatkuvasti? – Asiantuntija vastaa kyllä ja perustelee nyt, minkä takia

Pesualan yrittäjän käsiin tulee Tampereella toisinaan järkyttävässä kunnossa olevia uudehkoja autoja, joita on pesty väärin tai liian harvoin. Myös liian tarmokas lumiharjan käyttö voi vaurioittaa maalipintaa. Auto pitää pestä säännöllisesti myös talvella, vaikka se kurakeleillä täysin turhalta tuntuisikin.

Aamulehti

Tuntuuko tutulta erään tamperelaisen perheenäidin purkaus? ”Meidän mintunvihreä automme on koko ajan harmaanruskea. Tosi kiva kiivetä ottamaan suksiboksista kamoja, kun joutuu nojaamaan rapaista autonkylkeä vasten. Ei vaan viitsi koko ajan pestä, kun auto on hetkessä ihan samanlainen.”

Tamperelainen TP Autofix on autojen vahauksiin, pinnoituksiin sekä sisä- ja ulkopesuihin erikoistunut yritys. Se palvelee yksityisasiakkaiden lisäksi muun muassa autoliikkeitä. Yrittäjä Tomi Palviainen kertoo, että fiksattavaksi tulee toisinaan autoja, jotka ovat omistajan jäljiltä suorastaan järkyttävässä kunnossa. ”Jopa uusi auto voi olla jäätävän huonossa kunnossa sisältä ja päältä. Näkee, että autoa on pidetty kaikin puolin huonosti. Maalipinta on naarmuuntunut väärin tehdyn pesun tai liian tarmokkaan lumiharjauksen takia. ”

Mikä on väärä tapa pestä leudon talven kurassa ja loskassa likaantunut auto?

”Ensinnäkin se, ettei tehdä esipesua ja huuhtelua ollenkaan ja autoa aletaan pestä suoraan likaisen harjan tai sienen avulla. Se on vähän sama kuin pesisi pintaa hiekkapaperilla. Lian ja kuran päälle on aina ensin laitettava vahva, suurimman lian pois liottava esipesuaine, joka huuhdellaan pois. Vasta sen jälkeen auto pestään mekaanisesti shampoon ja sienen avulla.”

Palviainen antaa ajankohtaisen vinkin lumiharjan käytöstä: ”Maalipinta voi naarmuuntua, jos lumi harjataan viimeisen päälle pois peltiin asti. Itse puhdistan autoni lumesta niin, että jätän aina pintaan vähän lunta.”

Kura kerää lisää kuraa

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen Helsingistä tunnustautuu tyypilliseksi autonpesijäksi. Hän kyttää sääennusteita, jotta auto pysyisi pesun jälkeen mahdollisimman pitkään puhtaana. ”Pesin autoni ennen tammikuun alun pakkasjaksoa. Nyt se on kurainen, mutta en pese autoa, koska tiedän ajavani ensi viikonloppuna sorateillä. Sen sijaan huolehdin kyllä siitä, että puhdistan huoltoasemalla autoni ikkunat, ajovalot ja pyyhkijöiden sulat. Lisäksi täytän lasinpesunesteen säiliön.”

Nieminen tietää, että sitä helpommin kuraa tarttuu lisää, mitä kuraisempi auto jo valmiiksi on. ”Autoa pitää myös talvella pestä säännöllisesti, joten eiköhän se ole minullakin taas edessä. Kun auton pinta on puhdas ja liukas, kura ei tartu plussalle mentäessä niin helposti kuin muuten.”

Lue lisää: Tamperelaismies kuuli autopesussa ”kauhean rämähdyksen” ja huomasi sen jälkeen autossaan lommot – autopesu ei korvaa yli 1 300 euron vaurioita

Kyse myös turvallisuudesta

Niemisen mukaan monet suomalaiset ovat laiskoja pesemään tai pesettämään autoaan. Tämän todisteeksi riittää, kun katsoo tälläkin hetkellä eteläisessä Suomessa liikkeellä olevia autoja.

Miksi nähdä itse vaivaa tai maksaa pesusta, kun auto on tämän talven keleissä usein samoin tein uudestaan kuran peitossa?

”Kyse on autosta huolehtimisen lisäksi liikenneturvallisuudesta. Autoa pestessä tulevat myös kaikki lasipinnat ja ajovalot huolellisesti pestyiksi. Autoa kannattaa pestä myös jo alkaneiden ruostevaurioiden takia, sillä suolalla ja lialla on niihin haitallinen vaikutus. Maantiesuolan ja kuran lisäksi autoa likaannuttavat hienojakoinen kiviaines ja nastarenkaista nouseva, pikimäinen pöly. Auton likaisena pitäminen ikäännyttää maalipinnan lisäksi listoja ja muovipintoja. Nykyautoissa voi esimerkiksi koko takaluukku olla muovia.”

Kannattaako autoon ottaa talvella myös alustapesu?

”Ainakaan kovalla pakkasella ei kannata etenkin, jos autoa ei saa heti kuivumaan.”

Mitä mieltä olet erilaisista pintakäsittelyistä, jotka korvaavat käsin vahaamisen jopa pariksi, kolmeksi vuodeksi?

”Ne tekevät maalipinnan liukkaaksi, jolloin lika ei tartu, ja se myös irtoaa helpommin. Käsittelyaineet ovat lisäksi sellaisia, että niissä on hyviä, suojaavia ainesosia. Käsinvahaus ajaa samaa asiaa, mutta se pitää sitten tehdä riittävän usein ja kyseessä on aika kova, joskin palkitseva työ.”