Rainer Mäkipää omistaa superharvinaisen Fiatin, joka on tehty osin puusta – Katso kuvat ainutlaatuisesta autokokoelmasta, joka uhkaa nyt pirstoutua: ”Olen suoraan sanoen pulassa”

Fiat-harrastajalla on yli 30 omaa autoa ja kymmenkunta moottoripyörää sadan vuoden ajalta. Kokoelma on Euroopankin mittakaavassa harvinainen, mutta työlle ei ole tiedossa jatkajaa.

Tilaajille

”Viimeinen Fiat-mies” Rainer Mäkipää pajansa ovella. Takana näkyvä sulavan kaunis Fiat 2300 Berlina on samalta vuodelta 1962, jolloin Mäkipää hankki ensimmäisen Fiatinsa.

Hämeenkyrö

Kun Rainer Mäkipää avaa autotallinsa ovet Hämeenkyrön Heinijärvellä, satunnainen kävijä jää hetkeksi sanattomaksi. Nyt saa katsella jotakin todella poikkeuksellista.

Mäkipäällä on Suomen oloissa harvinaisen kattava italialaisten autojen kokoelma. Suurin osa on Fiateja, mutta edustettuina ovat myös konsernin muut merkit Lancia ja Alfa Romeo. Ferrareitakin tallissa on nähty.