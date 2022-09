Tamperelaispyöräilijältä ehdotus, jolla välttäisi yleisen vaaranpaikan liikenteessä – Tätä mieltä ovat asiantuntijat

Pyöräilyn turvallisuutta voisi maanteillä parantaa taustapeileillä ja tutkilla sekä määrittelemällä ohitusetäisyydeksi vähintään 1,5 metriä, Pyöräliitto ehdottaa.

Kun raskaan auton ääni alkaa tiellä kuulua polkupyörän takana, tamperelainen Markku Vasara osaa jo olla varuillaan.

”Kun kuorma-auto ohittaa pyöräilijän kapealla tiellä suhteellisen läheltä, iskee voimakas ilmavirta poispäin tieltä juuri kun auton nuppi on pyöräilijän kohdalla. Seuraavassa hetkessä alipaine alkaa imeä pyöräilijää keskiviivaa kohti eli suoraan auton alle.”

”Ilmiö on ihan fysiikan lakien mukainen, mutta todella vaarallinen. Pari kertaa itsellenikin on tullut läheltä piti -tilanne. Siihen ei aina voi varautua ajoissa, kun ei ole silmiä selässä.”

Vasenta vai oikeaa?

Vasara ajaa pyörällä paljon sekä työmatkoja Linnainmaalla että vapaa-ajalla Kangasalla ja Ylöjärven ja Kurun maisemissa. Jokakesäinen perinne on oma Tour de Näsijärvi -ajo eli pyörämatka pohjoisella Pirkanmaalla Näsijärven ympäri.

Kapeilla ja usein mutkaisilla pikkuteillä Vasaran mieleen on hiipinyt selkeä ehdotus siitä, miten maantiepyöräilyn edellytyksiä voisi parantaa:

”Pyöräilijälle olisi turvallisempaa ajaa tien vasenta reunaa. Tällöin hän näkisi, millaisia autoja tulee vastaan ja voisi ennakoida tulevan tilanteen. Tarvittaessa voisi vaikka pysähtyä.”

Vasara tietää, että laki kieltää tämän vaihtoehdon. Tieliikennelain 18. pykälän mukaan ”Ajoneuvolla on ajettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää tai muuta moottoritonta ajoneuvoa on kuitenkin ajettava oikeanpuoleisella pientareella.”

”Joskus olen autoilijana nähnyt pyöräilijän vasemmalla reunalla. Itse en ole uskaltanut sitä kokeilla etteivät torvet ala soida.”

”Onkohan tätä asiaa koskaan pohdittu vakavasti? Ehdotusta kannattaisi harkita”, Vasara tuumii 60 vuoden pyöräilykokemuksella.

Tästä on kyse Taluttaja saa valita, ajava ei Tieliikennelain mukaan polkupyörän taluttaja ”saa käyttää” ajoradan oikeaa reunaa. Taluttaja määritellään jalankulkijaksi. Normaalisti jalankulkijan on käytettävä ajoradan vasenta reunaa, ellei oikea reuna ole reitin tai muun syyn vuoksi turvallisempi. Polkupyörää tai muuta moottoritonta ajoneuvoa on ajettava oikeanpuoleisella pientareella. Pyöräilijän on poistuttava risteyksestä käyttäen (tien) oikeanpuoleista reunaa. Alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä.

Risteykset haastavia

Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen suhtautuu Vasaran ehdotukseen empien.

”Me emme siihen kannusta. Polkupyörä on ajoneuvo, jonka paikka on oikealla. Kansainväliset sopimukset ja lait lähtevät samasta ajatuksesta.”

”Pyöräilijät varmasti näkisivät lähestyvän liikenteen näin paremmin. Ongelmia tulee risteyksissä, joita polkijat lähestyisivät epäloogisesta suunnasta ja aika kovallakin nopeudella.”

Taajamissa on jo mahdollista pyöräillä vasten muun liikenteen ajosuuntaa niillä yksisuuntaisilla kaduilla, joissa se on liikennemerkeillä sallittu. Tampereella tällaisia paikkoja löytyy ainakin Kyttälänkadulta ja Lähteenkadulta.

”Kaksisuuntaiseksi merkitty pyörätie on riskipaikka. Erityisen vaarallisia ovat risteyskohdat. Kaksisuuntaisuus myös tekee risteysten suunnittelusta haastavaa”, Koistinen huomauttaa.

Mummokin ajaa tiellä

Nykyinen tieliikennelaki jättää pienen takaportin vasempaan reunaan haluaville.

Lain 18. pykälän mukaan ”ajoneuvolla saa tilapäisesti ajaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä siitä ei aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa”.

Käytännössä tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi tietyö, routapaikka tai tulva, joka estää pyöräilyn hetkellisesti tien oikeassa reunassa.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen ymmärtää hyvin, miksi kapealla tiellä pyöräilevä voi haluta ajaa vasemmalla. Pääsääntöisesti näin ei voi ajoneuvolla tehdä.

Esimerkiksi pimeässä pyöräilijää kohti ajava autoilija voi hämääntyä, jos edessä oikealla näkyy pyörän valkoinen etuvalo eikä punainen takavalo.

”Pyöräilijöitä on hyvin erilaisia. Teillä liikkuu kilpa-ajajia sekä heitä paljon hitaampia mummoja ja vaareja. Nyt mummopyöräilijätkään eivät saa lain mukaan ajaa jalkakäytävällä, vaikka se olisi heille varmasti maantien reunaa turvallisempi ratkaisu”, hän huomauttaa.

Barcelonassa Espanjassa on ilmoitettu, kuinka paljon väliä takaa tulevan auton on jätettävä ohittamaansa pyöräilijään. Vastaavan tyyppisiä liikennemerkkejä on pystytetty Turun saariston Rengastielle, mutta ohitusetäisyyttä kylteissä ei ole määritelty.

Ohitustilaa 1,5 metriä

Pyöräliiton Matti Koistinen neuvoo hankkimaan pyörään taustapeilin. Uusin tehokas turvavaruste – joskin tuntuvasti kalliimpi – on pyörän takaosaan kiinnitettävä tutkalähetin.

Osassa takatutkista on punainen takavalo, joka on pyörässä pakollinen hämärässä ja pimeällä. Tutkan puolestaan voi linkittää matkapuhelimeen, jolloin se hälyttää takaa lähestyvistä ajoneuvoista.

Pyöräliitto on huolissaan vaarallisista ohituksista maanteillä. Viimeksi tällaisessa tilanteessa menehtyi nuori polkupyöräilijä kesällä Uudessakaupungissa jäätyään kuorma-auton alle.

Lain mukaan ohittajan on jätettävä ”turvallinen tila” ohittajaan nähden. Sen tarkemmin etäisyyttä ei ole määritelty.

”Suomessa ajetaan liian kovaa liian kapeilla teillä. Turvallisen tilan vaatimus ei toteudu. Autoilijoilta on hävinnyt taito ottaa maantiellä kevyt liikenne huomioon”, Liikenneturvan Valtonen huolehtii.

”Turvallinen tila on tosi subjektiivinen käsitys. Selkeä metrimäärä selkiyttäisi tilannetta, ja sitä olisi myös helppo valvoa. Riittävä tila ohitettaessa on 1,5–2 metriä”, arvioi puolestaan Matti Koistinen.