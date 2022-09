Sähköautoilijat ovat lähes yksimielisen tyytyväisiä hankintaansa – 138 kertoi Aamulehdelle kokemuksensa: ”Paljon hauskempi auto ajaa”

Sähköautoilijat kiittävät etenkin matalia ajokustannuksia ja mukavaa ajokokemusta. Osa vastaajista kritisoi sähköautonsa laatua.

Aamulehden kyselyn vastauksista tuli ilmi, että autojen latausverkosto on viime vuosina selvästi parantunut. Kuvan laturi on Pälkäneen Aapiskukon pihassa. Fiat 500e La Prima on yksi markkinoilla olevista pienistä sähköautoista.

Aamulehti kysyi verkkokyselyssä lukijoilta kommentteja ja kokemuksia sähköautoilusta. Lähes kaikki vastaajat kertovat sähköautoilun vastanneen heidän odotuksiaan tai ylittäneen ne.

Vastaajat ylistävät etenkin matalia kustannuksia, auton ajokokemusta, nopeaa teknistä kehitystä ja latausverkoston paranemista. Hyvä jälleenmyyntiarvo on yllättänyt myönteisesti.

Aamulehti kysyi lukijoilta, miksi he ovat hankkineet sähköauton, onko hankinta vastannut odotuksia ja onko noussut sähkön hinta lisännyt auton käyttökustannuksia.

Kyselyyn tuli 138 vastausta. Vastaajista vain neljä kertoo, ettei hankinta ole vastannut odotuksia ainakaan kaikilta osin. Kolme on tyytymättömiä auton tekniseen tasoon, laatuun, toimintamatkaan tai latausnopeuteen. Yksi on joutunut odottamaan autoaan niin kauan, että nykyisen auton pito on käynyt kalliiksi.

Lisäksi yksi vastaaja kertoo harkinneensa sähköautoa, mutta päätyneensä toiseen vaihtoehtoon. Sähköauton hankinta jäi tekemättä muun muassa kalliin hinnan, kotilaturin puuttumisen sekä akkujen valmistamiseen tarvittavan kaivosteollisuuden aiheuttamien ympäristöongelmien vuoksi.

Lue tästä poimintoja lukijoiden vastauksista:

Hankin sähköauton, koska sen lähipäästöt ovat nolla ja hiilidioksidipäästöt verraten pienet. Se on myös paljon hauskempi auto ajaa. Ei ole paluuta pakokaasun maailmaan. Hyviä puolia ovat myös monet mukavuusasiat: lämmitys/ilmastointi ovat käytössä aina, lämmitys toimii 10 kertaa nopeammin kuin polttomoottorin kanssa, hiljaisuus. Sähkökustannukset nousevat talvella, mutta eivät kuitenkaan dieselin/bensiinin tasolle. Atte Vaden, Tampere

Ostin sähköauton, koska halusin säästää polttoainekuluissa. Työmatka-ajojen lisäksi kuskaamme lähes joka päivä lapsia harrastuksiin. Vuoden aikana olen säästänyt monta sataa euroa bensiini- ja huoltokuluissa. Sähkön hinta ei ole vielä vaikuttanut ajokustannuksiin, koska meillä on edullinen sähkösopimus voimassa vielä jonkin aikaa. Tietysti tulevaisuus jonkin verran mietityttää. Tiina Moisio, Tampere

Mitä? Pirkanmaan sähköautoilijat Yli 3 200 pirkanmaalaista ajaa täyssähköautolla. Noin puolet autoista on hankittu edellisen 1,5 vuoden aikana. Tänä vuonna rekisteröintejä oli tehty kesäkuun loppuun mennessä lähes 500. Viime vuonna Pirkanmaalle ostettiin yli 1 000 täyssähköautoa. Tilastokeskus

Sähköauto on vastannut odotuksia. En ole yli vuoteen ostanut tippaakaan bensaa enkä lisännyt öljyä moottoriin. Läpi kovan talven kaikki toimi moitteetta, vaikka energiankulutus silloin kasvoikin. Eniten yllätti se, kuinka mahtava sähköauto on nimenomaan talvella. Auto lämpiää lähes välittömästi silloinkin, kun lähden liikenteeseen kylmällä autolla. Perttu Lehtinen, Tampere

Sähköauto kiihtyy hyvin ja kulkee mukavasti. Laatu on ihan hirvittävän huonoa, lumikolamuovia kaikkialla. Auton ei kuulu vain suhista mennessään. Kyllä moottorin käydä tarvitsee. Vaihdan nykyisin sähköauton pois lumien tullessa. Ei näistä ole oikein muuta kuin lumiauroiksi Suomen talvessa. Tuomas Pälä, Tampere

Hankin sähköauton, koska käyttökulut ja kuukausimaksut ovat yhtä suuret tai alle edellisen bensiiniautoni kulujen. Ero on kasvanut polttoaineiden hinnan kallistumisen myötä. Sähköllä ajaminen on paljon mukavampaa, hiljaisempaa ja tasaisempaa. Välitön kiihdytyspolkimen vaste verrattuna aiempaan viiveeseen on iso. Kilometrejä tulee kuukausitasolla 2 500–3 000, joten pitkässä juoksussa ajaminen on myös luonnon kannalta ekologista, kun ei verrata täysin ajamatta olemiseen. Kuukausitasolla lataamisen hinta nousee noin 70 euroa uuden sähkösopimuksen myötä. Käyttövoimakulut karkeasti tuplaantuvat. Mika Kylmäniemi, Valkeakoski

Sähköauton hankitaan vaikutti mukava ajettavuus ja pääasiallinen riippumattomuus fossiilisesta tuontienergiasta. Auto soveltuu perheemme ajoihin 99,8-prosenttisesti. Nykyinen vuonna 2021 ostettu sähköauto on jo toinen perheessämme. Ensimmäiseen vuonna 2015 hankittuun autoon verrattuna parannusta on tapahtunut merkittävästi monella saralla. Latauskustannukset eivät ole toistaiseksi nousseet. Sami Dahlman, Kangasala

Sähköauton hankintapäätökseen syy oli ympäristöystävällisyys. Halusin olla mukana muuttamassa autoilun suuntaa. Kokemus on ollut jopa parempi kuin odotin. Auton käytön ja ajamisen helppous lyö polttomoottoriautot 100–0. Itsellä on vielä vanha ja halpa määräaikainen sähkösopimus voimassa. Jatkossa otan todennäköisesti pörssisähkön, jolloin auton lataus pysyy yhä halpana. Autoahan ladataan lähes aina yöllä halvan sähkön aikaan. Lassi Raunio, Tampere

Vanhaan autoon piti hankkia molemmat renkaat, huoltaa ja leimata. Lisäksi polttoainekulut kiipesivät uuden auton osamaksuerän tasolle. Nyt uuden sähköauton 3–4 kuukauden toimitusaika on venynyt kymmeneen eikä kenelläkään ole mitään hajua edes toimitusvuodesta. Vanhaan autoon on ostettu molemmat renkaat ja leimattu, huolto tulee kohta. Jos päätös hankinnasta pitäis tehdä nyt, sähköauto jäisi todennäköisesti ostamatta. Jukka Yläpelto, Nokia

Sähköauto on tulevaisuuden auto, joten hankin sen jo nyt. Erittäin painava syy on ekologisuus. Ajan autoa jokseenkin paljon työssäni. Autoa on hauska ajaa ja siinä on paljon uusia ominaisuuksia, joita minulla ei ole ennen autossani ollut. Acc-vakionopeudensäädin, haistelee nopeusrajoitukset, hyvä/riittävä vääntö/kiihtyvyys, B-ajovaihde eli voimakas regen-jarrutus eli jarrun käyttö vähenee, ajastettava lämmitys etänä sovelluksella, lämmitettävä ratti ja tuulilasi, hyvä toimintamatka. Ajo on edullista, vaikka sähkö kallistuisikin. Marika Haverinen, Tampere