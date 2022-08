Main ContentPlaceholder

Auto ja liikenne

Moporiparilla syntyi mopoilijan 10 käskyä – Suomen ensimmäinen mopoaiheinen päivärippikoulu kokosi nuoret yhteisen harrastuksen ympärille

Tampereella on kesällä järjestetty mopoaiheinen päivärippikoulu, jossa oppilaat suorittivat myös mopokortin tunnit ja kokeet. ”Ryhmään on helppo tulla toiminnan ja tekemisen kautta”, pastori Jiri Santaharju kannustaa. Riparilaiset hyötyvät, kun ohjattua ajamista on paljon. Moporiparit ovat saamassa jatkoa ensi kesänä, ja nyt Tampereen ulkopuolellakin.

Aukusti Lehtimäellä on jäljellä vielä viimeinen vaihe tämän kesän rippikoulusta. se suoritetaan mopolla käsittelykokeessa. Lehtimäen kanssa radalla ovat moporiparin opettajat Jarmo Jokilampi (vas.), Jiri Santaharju ja Arto Grönroos.