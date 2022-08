Aamulehti

Uuden tieliikennelain muutokset voivat edelleen olla monille teillä liikkujille vieraita, vaikka laki on tullut voimaan jo kaksi vuotta sitten. Kahden vuoden siirtymäajalla on ollut voimassa kahdenlaista käytäntöä, kun muutoksia on tehty eri aikoihin. Tämä on voinut aiheuttaa hämmennystä.

Tampereella liikennemerkkejä ja merkintöjä on uusittu siirtymäajan ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, sanoo Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön päällikkö Ari Vandell.

Aamulehti uutisoi perjantaina 5. elokuuta autoilijan ja pyöräilijän keskinäisistä väistämisvelvollisuuksista ja niihin liittyvistä hämmennyksistä sekä vaaratilanteista, joita liikenteessä sattuu päivittäin.

Vanhat ylityspaikat voivat aiheuttaa vaaranpaikan

Siirtymäaika suojatiemaalausten osalta umpeutui 1. kesäkuuta. Erityisesti pyöräilijän ja autoilijan väistämisvelvollisuuksista kertoviin merkintöihin on tullut muutoksia. Yksi niistä koskee pyörätien jatkeen maalauksia.

Entisessä laissa pyörätien jatkeella ei ollut mitään tekemistä väistämisvelvollisuuden kanssa. ”Katkoviivalla oli vain osoitettu, että tien saa ylittää pyöräillen siitä kohdasta”, Vandell sanoo.

Uudessa laissa on haluttu selkeyttää sääntöä poistamalla katkoviivamaalaukset kohdista, joissa pyöräilijän tulee väistää autoja. Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos ajorataa ajaville on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan.

Tien päällä voi silti vieläkin tulla myös Tampereella vastaan tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta ylityskohdassa ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä.

”Ihan satavarma ei voi olla vielä, onko kaikki kohteet jo tehty. Olemme viime vuosina kehittäneet rekisteriä merkeistä ja suojateistä. Olisi hyvä, jos kaikki korjaamatta jääneet ilmoitettaisiin meille. Ne korjataan mahdollisimman nopeasti”, Vandell sanoo.

Uusi laki toi myös uusia pyöräilijän tienylityspaikkoja, joissa on korotettu suojatie ja uusi liikennemerkki, joka kertoo autoilijan väistämisvelvollisuudesta. Niitä on kokeiltu kahdessa paikassa Tampereella: Eteläpuiston ja Koulukadun risteyksessä sekä Ratinanraitin pyörätien ja Voimakadun risteyksessä.

Muualle Tampereella niitä ei ole Vandellin mukaan vielä tehty.

”Ne vaativat lisäinvestointeja, mutta niitä tulee pikkuhiljaa, kun uusia suunnitelmia tehdään.”

Pyöräilijän uusi tienylityspaikka näyttää uuden lain myötä tältä. Uusi sininen liikennemerkki, jonka sisällä on valkoinen kolmio ja polkupyörä, merkitsee sitä, että autoilijalla on väistämisvelvollisuus pyöräilijään nähden. Pyöräilijän uuden tienylityspaikan tunnistaa myös rakenteellisesti korotetusta pyörätien jatkeesta.

Pyöräilijän uusi tienylityspaikka Koulukadun ja Eteläpuiston risteyksessä. Vasemmalla näkyy myös uusi liikennemerkki.

Riittävä tiedotus tärkeää

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä suojateiden pyöräilijää koskevan väistämissäännön tunsi vain runsaat puolet vastaajista.

Ajotutkintojen vastaanottaja Esa Myyryläinen Ajovarma oy:stä muistuttaa, että ajoneuvon kuljettajan täytyy aina olla tietoinen liikennesäännöistä ja -merkeistä, mutta niistä pitäisi myös tiedottaa enemmän.

”Olen sitä mieltä, että tilanne ei välttämättä sekoitu, jos ihmiset ottavat selvää uusista liikennemerkeistä. Ajoneuvonkuljettajan ei tarvitse osata liikennesääntöjä kuin lakimies, vaan sillä tavalla, mikä vaikuttaa normaaliin kulkemiseen”, Myyryläinen sanoo.

”Tästä uudesta väistämismerkistä voikin kysyä, onko tiedotusta ollut aiheesta liian vähän? Niitä merkkejä ei vielä ole hirveästi, vaikka niitä toki liikenteessä jo näkyy”, hän jatkaa.

Vandell on puolestaan huomannut, että myös pyöräilijöillä on vielä uusien ylityssääntöjen kanssa opettelemista.

”Vaikka pyöräilijän pitää väistää suojatiellä autoilijoita, niin aika rohkeasti sieltä tullaan auton eteen”, Vandell sanoo.

Myyryläinen muistuttaa, että pyöräilijäkin on aina jalankulkija silloin kun hän taluttaa pyöräänsä. Autoilijan on aina annettava jalankulkijoille esteetön kulku suojatien ylitystä varten.

”Tilanne muuttuu silloin kokonaan, kun pyöräilijä hyppää pyöränsä selästä pois ja taluttaa. Näin kannattaakin usein tehdä.”

Autoilijan tulee myös väistää aina kääntyessään risteävää tietä ylittäviä pyöräilijöitä.

Liikenteessä voi tulla vielä vastaan tällaisia tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä. Pyöräilijän täytyy silloin väistää suoraan ajavaa autoilijaa.

Pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi. Kolmas vaihtoehto on edellä mainittu uusi liikennemerkki väistämisvelvollisuudesta pyöräilijän tienylityspaikassa ja korotettu pyörätien jatke.

Punainen tehosteväri yleistyy Tampereellakin

Tampereella esimerkiksi Teiskontien pyörätielle on vedetty kesän aikana useisiin risteyskohtiin punaista asvalttia. Tarkoituksena on korostaa pyöräliikenteen väylien ylityskohtia risteysalueilla. Lisäksi väri selkeyttää jalankulun ja pyöräliikenteen erottelua.

”Se on kaupunkikohtaista. Joissakin kaupungeissa on vedetty melkein kaikki pyöräväylät punaisella. Meillä on otettu sellainen käytäntö, että merkitään punaisella vähän haasteellisemmat alueet ja katujen ylityskohdat korostamaan sitä mistä menevät pyöräilijät ja mistä jalankulkijat”, Vandell sanoo.

Tampereellakin kadut saattavat saada entistä enemmän punaista tehosteväriä tulevaisuudessa.

”Keskustassa tulee tietysti myös kaupunkikuvalliset seikat, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa punaista on käytetty rohkeasti. Saattaa olla, että täälläkin käytetään jatkossa enemmän, mutta siitä ei ole mitään uusia päätöksiä tehty. Punainen asvaltti on kalliimpaa ja saatavuuskin vaikeampaa.”