Tämä väistämissääntö aiheuttaa vaaranpaikkoja Tampereella päivittäin – Autokoulun opettaja kertoo hankalista tilanteista: ”Raavaat miehet ajavat pyörällä suoraan eteen”

Normaalilla suojatiellä pyöräilijä ja sähköpotkulautailija väistävät autoilijoita. Varomattomat ajotavat pakottavat autoilijat tinkimään oikeuksistaan.

Erilaiset tulkinnat autoilijan ja pyöräilijän keskinäisestä väistämisvelvollisuudesta suojateillä aiheuttavat päivittäin läheltä piti -tilanteita Pirkanmaalla. Törmäyksiltäkään ei ole vältytty.

”Viime syksynä eräs rouva kaatui pyörällä auton konepellille Nokialla. Hän luuli saavansa ajaa kadun yli ensin, koska paikassa oli suojatie”, kertoo ajotutkintoja vastaanottava Esa Myyryläinen Ajovarma oy:stä.

Hän ajoi autoa itse, ja vauhtia oli onneksi vähän. Tilanteesta selvittiin lähinnä säikähdyksellä, mutta läheltä piti -tilanne ei jäänyt ainoaksi:

”Kollegalle sattui eteen vastaava tilanne juuri edellisellä ajolla”, Myyryläinen kertoo.

”Oppilaan onneksi tutkinnonvastaanottaja oli tilanteessa hereillä.”

Suoraan ajavat autot saavat ajaa suojatien yli ensin. Pyöräilijät ja potkulautailijat väistävät. Muissa risteystilanteissa auto on useimmiten väistämisvelvollinen.

Skuuttikuski väistää

Liikenteen riskipaikaksi on kehittynyt ajotilanne, jossa ajorata ylitetään ajamalla suojatietä pitkin.

Suojatielle tuleva pyöräilijä ja sähköpotkulautailija ovat tilanteessa väistämisvelvollisia suoraan ajaviin autoihin nähden, tulivat nämä sitten oikealta tai vasemmalta.

Skuuttikuskiin sovelletaan pyöräilijän liikennesääntöjä. Suojatien saa ylittää ajamalla sekä polkupyörällä että potkulaudalla.

Autoilija on väistämisvelvollinen edellisiin nähden, jos suojatielle on merkitty pyörätien jatke ja autoilijan väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä. Näitä paikkoja on kuitenkin paljon vähemmän kuin perinteisiä suojateitä.

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä suojateiden pyöräilijää koskevan väistämissäännön tunsi vain runsaat puolet vastaajista. Tuhannesta vastanneesta 80 prosenttia oli autoilijoita. Sääntö on siis epäselvä niin autoilijoille kuin pyöräilijöillekin.

Jalankulkijaa ja pyörän taluttajaa autoilija väistää suojateillä aina. Tämäkin sääntö oli epäselvä joka 20. vastaajalle.

Tässä oli väliä riittävästi, mutta yllättäen eteen ilmestyvät pyöräilijät voivat pelästyttää ajo-oppilaan hätäjarrutukseen ja aiheuttaa peräänajovaaran.

Peräänajon vaara

”Lakihan ei kiellä antamasta pyöräilijöille tietä. Näin kannattaakin toimia, jos ylittäjä on lapsi tai vanhempi ihminen. Mahdollisessa kolarissa pyöräilijä jää väistämättä hopealle, ja häntä sattuu aina”, liikenneopettaja Jarmo Jokilampi varoittaa.

”Ongelmaksi ylitystilanne muodostuu, kun raavaat miehet ajavat pysähtymättä ja sivulleen katsomatta suojatielle luullen olevansa etuajo-oikeutettuja tai vain luottaen siihen, että autoilija kuitenkin väistää.”

Tällaisia itse aiheutettuja vaaratilanteita sattuu päivittäin Tampereen liikenteessä. Sähköavusteisella pyörällä polkevalla on usein vielä enemmän vauhtia kuin muilla.

”Erityisesti mopolla tai moottoripyörällä ajava on tilanteessa heikoilla. Hän joutuu tekemään hätäjarrutuksen suojatien edessä ja on vaarassa saada peräänsä liian lähellä takana tulevan auton.”

Kouluajossa suojaa vielä tarjoaa opettajan auto, joka ajaa hyvin lähellä oppilaan takana. Aidoissa liikennetilanteissa suojaa ei ole.

Peräänajoriski koskee myös autoilijoita. Riittävä etäisyys edellä ajavaan on siksi tarpeen suojatietäkin lähestyttäessä.

Pyöräkin on ajoneuvo

Esa Myyryläisen mukaan autokoululaisen pakkopysähdys varomattoman pyöräilijän edessä on koulutuksellisesti vaikea paikka.

”Noviisikuskille ei voi tilanteessa sanoa, että saat kuitenkin ajaa ensin. On pakko antaa tietä.”

”Apukuskina joutuu olemaan tilanteessa koko ajan hereillä ja seuraamaan, kuinka pitkälle tilanne kehittyy. Vaikka pyöräilijä olisikin väistämisvelvollinen pitää varmistaa, aikooko hän oikeasti väistää vai ei.”

Kohtaamistilanteissa korostuvat varovaisuus ja ennakointi. Päälleajo-oikeutta ei ole kenelläkään. Ylitystilanteet helpottuvat, kun osapuolet varmistavat toisen aikomukset selvästi päätä kääntämällä ja katsekontaktilla.

”Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Hänellä on sen mukaiset velvollisuudet”, Myyryläinen muistuttaa.

Esa Myyryläisen mielestä varomattomat pyöräilijät ovat aikamoinen koulutushaaste. Miten saada noviisikuskit ymmärtämään, kuinka pitkälle omista oikeuksista voi pitää kiinni muita vaarantamatta?

