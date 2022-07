Tero Rämö istui traktorin ratin taakse ensimmäisen kerran nelivuotiaana. Nyt hänen 17 traktorin kokoelmaan kuuluu jopa harvinainen Tampereen Nekalassa valmistettu Takra.

Tero ja Touko Rämö kunnostavat traktoreita ja vaarin synnyinkotia Kangasalan Kuohenmaassa. ”On hienoa, että poikakin on tästä asiasta näin kiinnostunut”, isä kiittää.

Nissin talon pihassa Kangasalan Kuohenmaan kylässä on pakko seisahtua hetkeksi. Nyt on niin paljon katsottavaa kerralla.

Pihaan on pysäköity 17 elämää nähnyttä traktoria. Vanhin on Volvo T24 olympiavuodelta 1952. Sen vieressä on rivi kotimaisia kilpailijoita, muun muassa kuuluisa ”piikkilangankiristäjä” eli Valmet 15 vuosimallia 1953. Ja se kaikkein harvinaisin – tamperelainen Takra.