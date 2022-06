Näin ratikassa pitäisi matkustaa, jos matkustajilta kysytään: Älä syö ja juo, pysy aiheessa ja matkusta ratikassa muut huomioiden

Aamulehden kysely ratikankäytön ohjeista ihastutti ja vihastutti.

Aamulehti julkaisi toukokuussa kolumnin 10 käskyä Tampereen ratikkaan. Kolumnin yhteydessä pyydettiin lukijoiden näkemyksiä ratikan matkustajien käytöstavoista ja sujuvan matkanteon ohjeista.

Palautetta tuli pitkälti toistasataa sekä varsinaiseen kyselyyn, suoraan kirjoittajalle sähköpostilla että juttuun kommentteina.

Muutamat olivat sitä mieltä, ettei koko ratikkaa Tampereella edes tarvita. Tästä aiheesta lähettiin myös yksityiskohtaisia perusteluja.

Varsinaiseen kyselyyn vastanneista suurin osa oli sitä mieltä, että Tampereen ratikan matkustajat osaavat käyttäytyä raitiotievaunuliikenteessä.

Tätä mieltä oli noin kolme neljäsosaa vastaajista. Vajaa neljäsosa oli eri mieltä, ja osa ei ottanut kysymykseen kantaa.

Ratikassa matkustavat monen ikäiset. Mimosa Kuusela käyttää ratikkaa päivittäin. Huhtikuussa hän oli matkalla pääkirjasto Metsoon opiskelemaan matikkaa.

Lisää käskyjä, kiitos!

Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että ratikkamatkustajia on hyvä ohjeistaa.

Vastaajia ärsyttivät etenkin pummilla matkustavat:

”Polkupyörien kuljettajat eivät useinkaan maksa pyöriensä kuljetuksista, eivätkä omiakaan matkojaan. Isokokoiset, pelottavat, huonosti kasvatetut koirat annetaan olla missä vaan, eikä niille kuuluvissa paikoissa. Kohta tuovat varmaan hevosetkin ratikkakyydille. Roskaajat oma lukunsa sekä juomien kanssa söhlääjät. Lapsien annetaan mellastaa mielivaltaisesti. Todella kauheaa. Rollaattorilla kulkevien matkustajien määrä on lisääntynyt, koska pääsevät ilmaiseksi. Vaunuja olisi hyvä tarkistaa, sillä aina ei ole lasta vaunuissa.”

”Valtaosa matkustajista osaa käyttäytyä, pummilla matkaajat ärsyttävät. Lisää tarkastuksia päivittäin.”

Ohjeita sisääntuloon

Eniten ohjeita tuli ratikasta poistumiseen ja sisään astumiseen:

”Viimeisistä, kapeimmista ovista poistutaan, niistä ei kannata mennä sisään, koska lipunleimauslaitteet puuttuvat.”

”Päästä ensin poisjäävät ratikasta ulos, ennen kuin yrität tunkea itse sisään.”

”Päästä kyydistä nousevat ensin ulos ja mene sitten vasta sisään. Ratikka kyllä odottaa, että kaikki pääsevät kyytiin. Kuski näkee kameroista ratikan oville.”

”Matkustajilla on erilaisia maksumuotoja, joten joskus saattaa maksaminen kestää. Ratikassa on useita maksupäätteitä, joita voi myös käyttää, eikä vain sitä, mikä on suoraan nenän edessä sisään tullessa ja missä on yleensä jonoa. Ratikkaan sisään tullessa maksaminen ei ole ykkösasia vaan se, että tullaan reippaasti sisään, että muutkin mahtuvat ja matka jatkuu. Ratikan lähtiessä liikkeelle voi etsiä tyhjän maksupäätteen ja maksaa matkansa. Tämä matkaa hidastava ja ärsyttävä tapa, jossa jäädään ensimmäisen maksupäätteen eteen, on linja-autoista jäänyt jäänne, jossa sisään ei päässyt matkaa kuskille maksamatta.”

Linjalla 1 on rauhallista arkiaamun työmatkaliikenteen hiljennyttyä. Reino Ojala matkusti huhtikuussa ratikalla rautatieasemalle, josta jatkoi junalla kotiinsa Nokialle.

Syö ja juo muualla!

Myös ratikassa syöminen ja juominen sai paljon mainintoja. Se pitäisi kieltää ja siitä muistuttaa:

”Olisin toivonut lisää käyttäytymiseen liittyvää eli ettei ratikassa saisi syödä ja juoda. Nykyään jätetään roskia ja likatahroja ratikkaan.”

”Älä juo avoimista mukeista / tölkeistä.”

”Älä juo alkoholia / älä kuuntele musiikkia täysillä.”

Istumapaikkojen käytöstäkin tuli ohjeita:

”Älä valtaa penkkiä laukullesi.”

”Älä valloita viereistä penkkiä erilaisilla matkatavaroillasi, äläkä pidä jalkojasi vastapäisellä penkillä. Penkkejä ei myöskään tarvitse potkia, eikä sotkea.”

Invapaikat tarvitseville!

Myös liikuntaesteisten parempaa huomioimista toivottiin:

”Koululaiset eivät näköjään tiedä mitä inva- ja vanhusmerkit tarkoittavat ratikassa / nyssessä. Valtaavat sumeilematta paikat.”

”Lastenvaunujen ja rollaattorien kanssa kulkijoille olisi syytä antaa tilaa aivan pyytämättä. Tamperelaiset näyttävät olevan niin ylpeitä uudesta kulkupelistään, että peppu ei nouse penkistä edes vauvan tai vanhuksen edessä. On kuitenkin sanomattakin selvää, että ratikka ei rullaa, jos ovien välissä on rollaattori tai rattaat!”

Saako kieltää ja neuvoa?

Jotkut olivat sitä mieltä, ettei ihmisiä ohjeisteta nykyään tarpeeksi tai riittävän suoraan.

Nimimerkki Marleena-mummeli oli sitä mieltä, että Ratikan kymmenen käskyä pitäisi jakaa päivittäin ratikkojen näyttötauluissa, jotta matkustajille tulisi varmasti ohjeet selväksi.

” ’Älä tallaa nurmikoita, älä puita vahingoita, älä parjaa, älä pauhaa, älä riko luonnon rauhaa...’

Kirjoittaja epäili, ettei nykyään uskalleta ohjeistaa ketään, mikä johtaa vain huonoihin käytöstapoihin.

”Olen sitä ikäluokkaa, joka luki jokaisessa Helsingin puistossa taulun: ’Älä tallaa nurmikoita, älä puita vahingoita, älä parjaa, älä pauhaa, älä riko luonnon rauhaa, älä tärvää mik’ on somaa, vaali suojaa toisen omaa.’ Ja kyllä meni muistiin nämä käskyt! Nykyisin ei uskalleta käskyttää, vaan pummilla maksavia räyhääjiäkin silitellään ja pahoitellaan malliin: ’Kuules nyt kulta pieni, kun tarttis matkasta vähän maksaakin, miten olis.’ Vastaus on yleensä: ’Haista v....’”

Turhaa stressiä

Muutama vastaaja korosti ihan kaikkien kunnioittamista:

”Myös päihdeongelmaiset ovat kanssamatkustajia, joita tulee kunnioittaa, ja jotka saavat kulkea ratikalla. Heistäkään ei voi tietää, minkä asioiden kanssa he kamppailevat.”

”Hymyile, levität hyvää ympärillesi.”

”Älä nyt turhaa ressaa!”