Sata vuotta sitten kelloseppä Lauri Vuorinen ajoi Tampereella menopelillä, joka käänsi katseita – vain vähän aiemmin siirtyminen paikasta toiseen oli ollut vaivalloista ja jopa kiellettyä

Itsenäisen ja vapaan liikkumisen juuret ovat vasta runsaan sadan vuoden ikäiset. Sitä ennen siirtyminen paikasta toiseen oli vaivalloista, vaarallista ja pahimmillaan kiellettyä, Mobilia-museon uutuusnäyttelyt paljastavat.

Kangasala

Kelloseppä Lauri Vuorisen on täytynyt tuntea ylpeyttä, kun kaupunkilaisten katseet kääntyilivät hänen komean autonsa perään 1920-luvun Tampereella.

Vuorinen korosti autolla asemaansa, sillä Buick oli arvostettu ylemmän keskiluokan automerkki. Tuon ajan Suomessa Buickeja suosivat myös taksit – sekä pirtukuskit, sillä kieltolain oloissa kuusisylinterinen moottori oli vahva kilpailuvaltti virkavaltaa pakoiltaessa.

”Kaikki 1920-luvun autot muistuttavat aika lailla toisiaan. Erot mallien välillä tehtiin pienemmillä yksityiskohdilla”, Mobilia-museon myyntivastaava Petri Niemenmaa miettii Buick Standardin edessä museon näyttelyhallissa.

Tämä Buick erottuu muista kaltaisistaan punasävyisillä jäähdyttimen säleiköillä ja vanteiden punaisilla puupinnoilla. Omana aikanaan väritys lienee ollut yksioikoisempi.

Vuorisen Buickia käytettiin vielä 1970-luvulla Linkosuon leipomon mainosautona. Linkosuolta sen osti Olavi Sallinen. Nykyisin Buickin omistaa Jorma Penttilä.

Fordson-traktori on rouheassa alkuperäiskunnossa ja näyttää, millaisilla peleillä kotimaista maatalousyhteiskuntaa alettiin modernisoida 1920-luvulla. ”Kovaa rautaa”, kommentoi Mobilian myyntivastaava Petri Niemenmaa.

Autoistumisen alku

Sata vuotta sitten Suomessa ja muualla vallitsi vahva edistyksen henki. Eurooppa oli toipumassa maailmanpalosta ja Suomi sisällissodasta. Pariisi houkutti nuorisoa, grammari, charleston ja haitarijazz viihdyttivät. Mekkojen helmat lyhenivät, ja hiusmuoti vaihtui polkkatukkaan.

Suomen kieltolaki oli säädetty vuonna 1919, mutta se ei hillinnyt viina- ja pirtuvirtoja. Maa teollistui, elintaso kasvoi ja elinkeinorakenne kehittyi. Uusien ilmiöiden seurauksena myös liikkumisen tarve ja erilaiset kulkuneuvot lisääntyivät.

Vielä vuonna 1922 Suomessa oli vain 1 131 henkilöautoa ja kaikkia autoja yhteensä 1 754 kappaletta.

Vuoteen 1930 tultaessa autokanta oli paisunut lähes 35 000:een. Niistä vajaa 23 000 oli henkilöautoja. Samassa ajassa kuorma-autokanta 17-kertaistui.

Teknisesti autot kehittyivät huimasti yhdessä vuosikymmenessä, ja ulkonäöltään ne todellakin muistuttivat hyvin paljon toisiaan: jykevä keularakenne, laatikkomainen kori, pystyovet ja -ikkunat sekä isot pyörät leveiden lokasuojien alla.

Hämeen Voimavaunu oy:n myymä Buick Master Six tuli Tampereen palopäällikön virka-autoksi vuonna 1929. Auto oli käytössä vuoteen 1961 saakka, jolloin se lahjoitettiin Tampereen teknilliselle museolle.

1920-luvun moottoripyörät, kuten kuvan brittivalmisteinen Triumph WS, eivät olleet kenen tahansa ajopelejä. Pyörän hallitseminen silloisilla teillä vaati oikeaa ajotaitoa.

Amerikan malliin

Mobilia-museossa Kangasalla avautunut Suomi liikkeelle 1920-luvulla -näyttely kertoo vuosikymmenestä, jonka aikana liikkuva elämäntapamme toden teolla syntyi. Yksi edellytyksistä oli polttomoottorin ja sen ympärille muodostuneen auto- ja ajoneuvoteollisuuden nopea kehitys.

Suomessa markkinajohtajia olivat kaikissa autoluokissa amerikkalaiset Ford, Chevrolet, Chrysler ja Buick. Eurooppalaisista merkeistä pärjäsivät lähinnä Fiat ja Citroën.

Näyttelystä löytyy toinenkin auto, jolla on ”pirtuhistoria” eli vuosimallin 1928 Studebaker Dictator. Se on aikanaan kuulunut Mäntyharjun nimismiehelle Aarne Paarmalle. Nykyisin Studebakerin omistaa Tapio Mäkinen, edesmenneen rallikuski Timo Mäkisen veli.

Näin komealla International-linja-autolla aloiteltiin kaupunkiliikennettä Tampereella. Liikennöitsijä Alku Vapaaliiton ”Nyssen” päätepysäkki oli nykyisellä Keskustorilla.

Vapaaliiton ”Nyssellä”

Tavallisen kansan liikkumismahdollisuudet olivat sata vuotta sitten lähinnä hevosen, polkupyörän ja ensiaskeliaan ottavan linja-autoliikenteen varassa. Moottoripyöriä käyttelivät lähinnä taitavimmat harrastajat sekä eri viranomaiset. Pelloille alkoi ilmestyä traktoreita.

Tampereella tunnettu liikennöitsijä oli Alku Adalbert Vapaaliitto (1903–1958). Hänen Tahmela–Rosendahl–Kauppatori (Keskustori)-reittiä ajanut International-linja-autonsa on yksi Mobilian näyttelyn paikallisista kuuluisuuksista.

1920-luku jäi historiaan myös monen liikenteeseen nyt kuuluvan ilmiön syntymäaikana.

Suomessa ryhdyttiin myöntämään ajokortteja, harrastamaan autourheilua ja silloin ajettiin ensimmäiset jäärata-ajot. Autoilijoiden etuja alkoi valvoa vuonna 1919 perustettu Suomen Automobiili Klubi, nykyisen Autoliiton edeltäjä.

Karvapohjaiset muinaissukset on valmistettu Mynämäellä, jossa toimii Raision seudun koulutuskuntayhtymän muinaistekniikan opintolinja. Suksien mallit perustuvat suolöytöihin.

Auki vuoteen 2029

Mobilian 1920-luvun teemanäyttelyn taustalla kuuluvat lavatanssien kumu ja haitarinsoitto, mutta viereisessä Kertomuksia teistä -näyttelyssä tuoksuu jo aito terva.

Nyt matkataan nimittäin vielä kauemmas liikkumiseen historiaan. Heti kierroksen alussa huomion kiinnittävät karvapohjaiset muinaissukset. Sitten patikoidaankin jo Ruotsi-Suomen postireiteillä, seuraavaksi hypätään rekikyytiin ja laivamatkailun kehittymisen kautta kohti nykymuotoista liikkumista ja liikennettä.

Kertomuksia teistä on Mobilian uusi pysyvä näyttely ja avoinna vuoteen 2029 saakka. Näyttelyä varten on saatu 100 000 euron apuraha Suomen Kulttuurirahastolta.

Erityisesti nuorisolle suunnatun, hyvin interaktiivisen näyttelyn on toteuttanut kuopiolainen Fantasia Works. Kymmenen eri aikakausia avaavaa näyttelytekstiä on laatinut kirjailija Terhi Rannela. Mobilian tukena on lisäksi ollut puolenkymmentä yhteistyökumppania.

Liikkuminen kielletty

Museon kehittämispäällikkö Anni Antila muistuttaa, että ihmisten liikkuminen on ollut sääntelemätöntä ja vapaata vain hyvin lyhyen aikaa historiassa.

”Vanhassa maailmassa talonpoika tai piika eivät niin vain voineet lähteä kotoa minnekään. Joku olisi kohta tullut kyselemään siihen lupaa tai pitänyt heitä irtolaisina. Liikkuminen oli lisäksi turvatonta, kertomukset maantierosvoista eivät ole liioittelua.”

Kansaa rasitettiin vieläpä teiden kunnossapitovelvollisuudella. Se oli erityisen raskas, jos manttaaliin kuului sillan ylläpito.

Kuvaavaa on, että 1860-luvulle saakka kävelymatka Kangasalan Sarsasta silloiseen Messukylään kesti viitisen tuntia. Nyt samaan matkaan kuluu autolla vartti.

Mobilian näyttelyt Suomi liikkeelle 1920-luvulla avoinna 18.12. asti, Kertomuksia teistä vuoteen 2029 saakka.