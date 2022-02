Tältä näyttää VR:n kolmen miljoonan euron uusi dieselveturi – Tuplasti tehokkaampi kuin vanhat, testataan arktisissa oloissa

VR ostaa 60 uutta dieselveturia Espanjasta. Vanhoja dieselvetureita poistetaan pikkuhiljaa käytöstä. Uutuusvetureita testataan vuoden päivät, ennen kuin ne pääsevät varsinaiseen käyttöön.

Aamulehti

Junayhtiö VR Group ostaa 60 uutta dieselveturia espanjalaiselta Stadler Rail Valencialta. Yhden uuden veturin hinta on noin 3,3 miljoonaa euroa. Uudet veturit tulevat vetämään pääasiassa tavaravaunuja. Ne pystyvät vetämään noin 2 000 tonnia painavan tavarajunan. Se on suunnilleen tuplasti verrattuna vanhojen vetureiden vetokykyyn.

Veturihankkeen projektipäällikkö Atte Heikkinen kertoo, että ennestään VR:llä on noin 190 dieselveturia ja 200 sähköveturia. Niitä on valmistettu muun muassa Tampereella Lokomon ja Valmetin tehtailla vuosina 1963–1984.

Kalustopäällikkö Jarkko Kulmakorven mukaan vanhat dieselveturit ovat jo ylittäneet tavanomaisen elinkaarensa ja niihin on vaikea saada enää varaosia.

Tänä vuonna Stadler toimittaa VR:lle viisi uutuusveturia, ja sen jälkeen toimitukset jatkuvat säännöllisesti, kunnes koko 60 veturin sarja on toimitettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Ensimmäinen veturi on nyt Suomessa, ja sitä esiteltiin keskiviikkona Tampereella.

Suomen rataverkosta on sähköistetty vasta hieman yli puolet. Dieselvetureita tarvitaan sähköistämättömillä rataosuuksilla sekä vaihtotöissä tehdas- ja satama-alueilla, joissa ei ole sähköä. Sähköistämätöntä junarataa on varsinkin Pohjois-Suomessa.

Mikä? VR:n uudet dieselveturit Mallin nimi on Dr19. Huippunopeus 120 km/h. Paino 89 tonnia. Pituus 18 metriä. Teho 2 x 950 kW (2 600 hevosvoimaa). Voi vetää 2 000 tonnia painavan tavarajunan. Valmistaja Stadler (Valencia, Espanja). Polttoaineena voi käyttää myös biodieseliä. 60 veturia maksaa 200 miljoonaa euroa.

Miten veturit pärjäävät lumessa ja pakkasessa?

Atte Heikkinen sanoo, että uutuusveturit on suunniteltu juuri Suomen oloihin, ja ne kulkevat lumessa ja 40 asteen pakkasessa. Yhtä veturia testataan tänä vuonna Itävallassa kylmäkammiossa, jossa sen päälle ruiskutetaan vettä, jäätä ja lunta. Stadlerilla on myös kokemusta pohjoisista oloista, koska se on aiemmin toimittanut vetureita Norjaan. Veturin alusta ja siinä olevat kaapelit ja letkut on suunniteltu niin, että niihin ei kerry lunta tai jäätä.

VR:n kuljettajat ja vaihtotyön johtajat ovat olleet mukana suunnittelussa.

Ratapihalla veturia voi ohjata vaihtotöissä radio-ohjaimella enintään kilometrin päästä.

Dieselveturien kalustopäällikkö Jarkko Kulmakorpi katselee veturin diagnostiikkanäyttöä. Veturin diagnostiikka kerää tietoa muun muassa polttoaineen kulutuksesta.

Kaksi moottoria

Suomessa uusia vetureita testataan tämän vuoden aikana Paltamossa Laajakankaan testialueella. Siellä on muulta raideliikenteeltä suljettu rataosuus, jossa testataan muun muassa veturin ajo-ominaisuuksia kaarteissa, sen aiheuttamaa melua ja yhteensovittamista kulunvalvontajärjestelmän kanssa. Ennen varsinaista käyttöä uusien vetureiden täytyy läpäistä viranomaisten seulat ja VR:n omat testit.

Uusissa vetureissa on kaksi moottoria. Veturin diagnostiikka tarkkailee tehon tarvetta. Jos veturi vetää kevyttä kuormaa, veturi sammuttaa toisen moottorinsa. Kahdesta moottorista veturi valitsee käyttöön sen moottorin, jota on käytetty vähemmän, jotta moottorit kuluisivat tasaisesti.