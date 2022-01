Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna yli kymmeneen prosenttiin

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin hieman yli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

STT

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna 10,3 prosenttiin, kertoo Autoalan tiedotuskeskus tänään julkaisemansa tilaston perusteella. Vuonna 2020 osuus oli 4,4 prosenttia.

Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli viime vuonna 20,5 prosenttia, kun vuonna 2020 se oli 13,7 prosenttia.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 98 481. Se on hieman yli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Korona hiljensi autokauppaa viime kevään jälkeen, mutta automarkkinat vilkastuivat selvästi vuoden 2020 pohjalukemista.

Viime vuoden rekisteröintien määrä jää kuitenkin selvästi viiden vuoden keskiarvosta, joka on noin 114 000 henkilöautoa.

Lähes viidesosa täyssähköautoja

Vuoden 2021 joulukuussa uusien autojen autokauppa kävi melko nihkeästi. Joulukuussa rekisteröitiin runsaat 6 500 uutta henkilöautoa. Määrä on lähes 20 prosenttia vuoden 2020 ja melkein 16 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun lukemaa pienempi.

Yhä useamman uuden auton hankkija päätyi hybridiautoon tai täyssähköautoon.

Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan ennätyksellinen osuus täyssähköautoja, noin 24 prosenttia. Ladattavat hybridit mukaan lukien kaikkien ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi noin 44 prosenttiin.

Ladattavissa hybrideissä on sähkön ohella käytössä joko bensiini- ja dieselmoottori.

Kaukana Norjan ja Ruotsin lukemista

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoi vuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Suomen olevan vielä kaukana muista pohjoismaista autokannan sähköistymiskehityksessä.

”Ruotsissa on täyssähköautoja yhtä paljon kuin meillä on kaikkia sähköautoja yhteensä”, Kallio sanoi.

Automarkkinoiden vuosikatsauksen mukaan Suomi on 7–8 vuotta Norjaa ja noin kolme vuotta Ruotsia jäljessä autojen sähköistymiskehityksessä.

Norja on sähköautojen suosiossa omissa luvuissaan. Norjan henkilöautokannasta noin 600 000 on sähköautoja. Ruotsissakin henkilöautoista lähes 300 000 on ladattavia sähköautoja. Suomen henkilöautokannassa oli viime vuoden lopussa noin 99 400 ladattavaa autoa, eli 3,6 prosenttia autokannasta.