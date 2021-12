Areenan toinen paikalliskoitos ajaa henkilöautot ja bussit taas poikkeusreiteille – Liikenne ruuhkautuu useammassa paikassa: ”Liput heiluen mennään hallia kohti”

Vuolteenkadulla on otettu käyttöön laaja sulkumekanismi. Katu on suljettu autoilta. Seuraamme tässä jutussa viikonlopun toisen jääkiekkokamppailun alkamista.

Hatanpään valtatie on ruuhkautunut. Vuolteenkatu on suljettu Nokia-areenalla tapahtuvan Ilves-Tappara -ottelun vuoksi.

Vuolteenkadun laaja sulkumekanismi on otettu lauantaina käyttöön. Sulku aloitettiin lauantaina kello 14.30.

Aamulehden toimittaja Ruska Paronen on paikalla seuraamassa, kuinka Nokia-areenan liikennejärjestelyt toteutuvat.

Aamulehti seuraa toisen paikalliskamppailun vaikutuksia tässä jutussa.

Kello 15.25: Liikenne on ruuhkautunut nyt myös Hatanpään valtatiellä.

Vuolteenkatu on suljettu liikenteeltä, mikä aiheuttaa ruuhkaa kiertoteille. Kuva Hatanpään valtatien ja Vuolteenkadun risteyksestä, jossa tie on suljettu ajoneuvoilla ja aidoilla.

Kello 15.17: Liikenne Tampereella on rauhallista. Fintrafficin liikenneoperaattori Ossi Riikonen kertoo, että jalankulkijoita näkyy kulkevan jonkin verran Kalevantiellä ja Vuolteentiellä. ”Liput heiluen mennään hallia kohti”, hän selostaa. Hallin ympäryskadut on jo suljettu autoilta.

Keskustassa autoja on jonkin verran liikkeellä, mutta Riikosen mukaan on vaikea arvioida, johtuuko niiden määrä alkavasta ottelusta. ”Kyllähän tämä on ruuhkainen hetki muutenkin linja-autoaseman ja Koskikeskuksen nurkilla.” Myös maanteillä on rauhallista.

Kello 15.12: Poliisi kertoo, että liikenne on ruuhkautunut Tampereen valtatiellä ja Hatanpään valtatiellä. Odotettavissa ruuhkaa myös Rautatienkadun suunnalle.

Kello 15.11: Sulut aiheuttavat liikenteen pakkautumista kiertoreiteille. Aleksanterinkatu on ruuhkautunut. Myös Ratinalta ja Hatanpään valtatieltä keskustan suuntaan on sumaa.

Autojono jatkuu pitkälle Aleksanterinkadulla.

Aleksanterinkadun ruuhka johtuu Vuolteenkadun sulkemisesta liikenteeltä.

Kello 15.08: Areenalle saapuu perheitä, pariskuntia ja kaveriporukoilla. B-portilla on jonkin verran jonoa. Ovella ohjeistetaan käyttämään muita sisäänkäyntejä. Joka puolella kuuluu iloista puheensorinaa.

Videolla Raskun perhe kertoo tunnelmistaan. Vasemmalta Annika, Venni, Vili-Veikko ja Vesa Rasku.

Kello 14.50: Areenan ovilla on jonoa, mutta ei varsinaista tungosta.

Jääkiekkofaneja jonotti koronapassien tarkastukseen ennen illan ottelun alkamista.

B-portilla jonotetaan sisään Nokia-areenalle.

Kello 15.00: Tältä näyttää areenan lähialueilla:

Kello 14.30: Poikkeusjärjestelyt on otettu käyttöön ja liikenne Vuolteenkadulle on suljettu.

Tie on tukittu Rautatienkadun suunnasta pakettiautolla.

Tämä päivittyvä uutinen.