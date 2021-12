Autojen käyttöliittymissä on vuosikausia tehty huonoja ratkaisuja, ja tämänhetkinen trendi voi paisua liikenneturvallisuusriskiksi.

Kosketusnäyttöjä tulvii nyt uusiin autoihin. Teslassa näyttö on valtava.

Mitä yhteistä on puhelimella, hellalla, jääkaapilla, autolla ja sillä, että asioi McDonald’sissa?

Vastaus: kaikkien näiden kohdalla ollaan tekemisissä kosketusnäyttöjen kanssa.

Kosketusnäyttöteknologia on viime vuosina lyönyt läpi laitteessa kuin laitteessa. Sitä on myös valtaosassa uusista autoista. Perinteiset napit ja kytkimet on korvattu näytöllä, jota tökkimällä säädetään asioita ilmastoinnista radioon.