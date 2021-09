”Youngtimer” on taikasana, jolla autonostaja avaa lompakkonsa – Nyt analyytikko kertoo, mistä ilmiössä on kyse

Mikäli autotallissasi pölyttyy Mercedes-Benzin E-sarjan vanha W210, sillä voi lyödä rahoiksi. Vanhojen autojen markkina-arvoja määrittävä Anssi Juutilainen kertoo, mistä youngtimer-ilmiössä on kyse.

Tuhansilla suomalaisilla on autotallinsa hämärässä Väyrynen.

Nyt ei puhuta siitä poliitikosta, vaan Mercedes-Benz E-sarjan W210-korimallin autosta.

Vuosina 1995–2003 valmistettu malli on meille yhtä tuttu kuin poliitikko-Väyrynen. Autoja on rekisteröity Suomeen noin 6 500 kappaletta, ja jos on kulkenut taksilla 90-luvulla, on todennäköisesti istunut tällaisessa Mersussa.