Himoksen Lavatanssifestarit on peruttu – Syynä tapahtuman epäselvä ja vaihteleva koronatilanne

Suomen suurimmaksi lavatanssimusiikin tapahtumaksi tähtäävä Lavatanssifestarit järjestetään Himoksella kuitenkin ensi kesänä.

Himoksen Lavatanssifestarit on peruttu. Ilmiö-tuotanto Oy tiedotti tapahtuman peruuntumisesta maanantaina.

Festarit piti järjestää Himoksella 27.–28. elokuuta. Tapahtuman järjestäjät päättivät kuitenkin siirtää tapahtuman ensi kesään. Syynä tapahtuman siirtoon on edelleen epäselvä ja vaihteleva koronatilanne.

– On todella harmi, ettei koronatilanne vieläkään ole niin hyvä, että tämän kaltaista tapahtumaa voisi viedä läpi täysin turvallisesti. Tapahtumaa on valmisteltu jo yli vuosi ja on totta kai pettymys kun joudumme odottamaan vielä vuoden, sanoo promoottori Jukka Tallgren.

– Uuden tapahtuman lanseeraus koronapandemian aikana on myös taloudellisesti haastavaa ja ihmiset miettivät tarkkaan uskaltavatko tapahtumiin lähteä, jolloin lippujen ostaminen jää todella lähelle tapahtumaa.

Suomen suurimmaksi lavatanssimusiikin tapahtumaksi tähtäävä Lavatanssifestarit järjestetään Himoksella ensi kesänä 26.-27. elokuuta.

Lipun ostaneille lähtee tiedote

Lavatanssifestarit 2021 -tapahtumaan lipun ostaneille lähtee tiedote tapahtuman siirrosta sekä ohjeet siitä, miten lippujen ja majoitusvarausten kanssa tulee toimia.

– Me toivomme toki sydämestämme, että jokainen lipun jo ostanut pitäisi lipun ja siirtäisi sen ensi vuodelle, tiedottaja Jenni Ruotsalo sanoo.

Tapahtuman tähtinä loistavat siirrosta huolimatta Saija Tuupanen & eXmiehet, Kyösti Mäkimattila & Varjokuva, Taikakuu, Hurma, Sinitaivas, Teemu Roivainen & Energia, Neitoset sekä Weranta.

– Tapahtuman aikatauluihin tulee pieniä artistikohtaisia muutoksia, mutta onneksi saamme kaikki artistit kuitenkin mukaan myös ensi vuonna. Kyllähän tämä harmittaa artistejakin, mutta hyvin ymmärtäväisiä kaikki ovat olleet, kertoo Ruotsalo.